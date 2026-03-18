ईरान ने अपने सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी की मौत की पुष्टि की, बेटे समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मारे गए



अगर लारीजानी की बात करें, तो वे ईरान की सत्ता व्यवस्था में बेहद अहम और प्रभावशाली चेहरा थे। उनकी उम्र 67 साल थी और वे लंबे समय से देश की राजनीति और सुरक्षा मामलों में सक्रिय थे। उन्हें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का करीबी माना जाता था। खास तौर पर परमाणु नीति और विदेश रणनीति में उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही।हाल के महीनों में लारीजानी लगातार अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सख्त बयान दे रहे थे। जून 2025 में, जब ईरान का इजराइल और अमेरिका के साथ तनाव बढ़ा, तब उन्हें सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का प्रमुख बनाया गया। इस पद पर रहते हुए वे देश की रक्षा रणनीति और परमाणु प्रोग्राम की निगरानी कर रहे थे।