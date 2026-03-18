18 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ईरान ने अपने सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी की मौत की पुष्टि की, बेटे समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मारे गए

ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी की इजराइली हमले में मौत की पुष्टि हुई है। इस हमले में उनके बेटे और कई वरिष्ठ अधिकारी भी मारे गए। लारीजानी ईरान की रणनीतिक और परमाणु नीतियों के प्रमुख चेहरा थे, जिससे देश को बड़ा झटका लगा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Mar 18, 2026

Ali Larijani

Ali Larijani(Image-ANI)

Iran Israel War: ईरान से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि उसके सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी(Ali Larijani) की एक रात हुए हमले में मौत हो गई है। यह हमला इजराइल द्वारा किया गयाथा। सरकारी बयान में लारीजानी को “शहीद” बताते हुए कहा गया कि उन्होंने पूरी जिंदगी ईरान और इस्लामी क्रांति की सेवा में लगा दी। बयान में भावुक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा गया कि उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अंततः शहादत हासिल की।

लारीजानी के बेटे भी मारे गए


इस हमले में लारीजानी अकेले नहीं थे। उनके साथ उनके बेटे मोर्तजा लारीजानी, उनके कार्यालय प्रमुख अलीरेजा बयात और कई सुरक्षाकर्मी भी मारे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बसीज नाम की पैरामिलिट्री संगठन के उप प्रमुख कासिम क़ुरैशी की भी इस हमले में जान चली गई। बताया जा रहा है कि यह हमला उस समय हुआ जब बसीज के कुछ अधिकारी एक बैठक में संभावित विरोध प्रदर्शनों से निपटने की रणनीति पर चर्चा कर रहे थे।

67 साल के थे अली लारीजानी


अगर लारीजानी की बात करें, तो वे ईरान की सत्ता व्यवस्था में बेहद अहम और प्रभावशाली चेहरा थे। उनकी उम्र 67 साल थी और वे लंबे समय से देश की राजनीति और सुरक्षा मामलों में सक्रिय थे। उन्हें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का करीबी माना जाता था। खास तौर पर परमाणु नीति और विदेश रणनीति में उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही।हाल के महीनों में लारीजानी लगातार अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सख्त बयान दे रहे थे। जून 2025 में, जब ईरान का इजराइल और अमेरिका के साथ तनाव बढ़ा, तब उन्हें सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का प्रमुख बनाया गया। इस पद पर रहते हुए वे देश की रक्षा रणनीति और परमाणु प्रोग्राम की निगरानी कर रहे थे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

Published on:

18 Mar 2026 04:17 am

Hindi News / World / ईरान ने अपने सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी की मौत की पुष्टि की, बेटे समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मारे गए

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ट्रंप के चीन दौरे पर ड्रैगन का बड़ा बयान होर्मुज विवाद से नहीं है जुड़ा कनेक्शन

Chinese Foreign Ministry spokesman Lin Jian
विदेश

जंग के बीच ईरान ने पार कराया पाक का टैंकर,होर्मुज से निकला 'एमटी कराची'

Strait of Hormuz Pakistani Oil Tanker
विदेश

पाकिस्तान की फिर हुई ‘थू-थू’, महंगाई से पिस रही जनता…सरकारी खजाने से नेता खरीद रहे लग्जरी कार

Pakistan Inflation Crisis
पाकिस्तान

US-Iran Tension: ट्रंप को बड़ा झटका! ‘ईरान से युद्ध मंजूर नहीं’ कहकर टॉप अमेरिकी ऑफिसर ने दिया इस्तीफा

Donald Trump and Joseph Kent
विदेश

Iran Attack: बगदाद में अमेरिकी दूतावास और दुबई में बड़ा हमला

US Airstrike on Baghdad
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.