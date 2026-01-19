19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

खत्म होने की कगार पर दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड, चार दशकों से कर रहा है यात्रा

दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड A23a, जो 40 वर्षों से समुद्र में भटक रहा था, अब NASA की नई तस्वीरों के अनुसार तेजी से पिघल रहा है। नीली झीलों और टूटते किनारों ने इसके जल्द खत्म होने के संकेत दे दिए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Jan 19, 2026

A23a Iceberg

हिमखंड A23a खत्म होने की कगार पर (प्रतीकात्मक तस्वीर)

पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित अंटार्कटिका लंबे समय से विशाल हिमखंडों के लिए जाना जाता है। यहां से टूटने वाले हिमखंड समुद्री धाराओं के सहारे वर्षों तक भटकते रहते हैं। ऐसा ही एक हिमखंड A23a है जो पिछले चार दशकों से समुद्र में यात्रा कर रहा है। A23a दुनिया का सबसा बड़ा हिमखंड माना जाता है, लेकिन अब शायद जल्द ही यह खत्म होने जा रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) की नई सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिले हैं कि यह विशाल हिमखंड तेजी से पिघल रहा है और जल्द ही पूरी तरह समाप्त हो सकता है।

A23a हिमखंड की ऐतिहासिक यात्रा

A23a हिमखंड वर्ष 1986 में अंटार्कटिका की फिल्चनर रोने आइस शीट से अलग हुआ था। उस समय इसका आकार न्यूयॉर्क सिटी से करीब तीन गुना बड़ा था। इसे 'क्वीन ऑफ आइसबर्ग्स' भी कहा जाता है। आइस शीट से अलग होने के बाद यह कई वर्षों तक समुद्र तल में फंसा रहा और 2020 तक लगभग स्थिर स्थिति में रहा। इसके बाद यह दोबारा बहने लगा और अंटार्कटिका से दूर अटलांटिक महासागर की ओर बढ़ता चला गया। रास्ते में यह कभी समुद्री भंवर में फंसा, तो कभी एक ही जगह घूमता रहा। दिसंबर 2024 में यह भंवर से बाहर निकला, लेकिन तब तक इसका आकार और संरचना कमजोर हो चुकी थी।

इसकी सतह पर नीले रंग का पानी जमा

NASA के टेरा सैटेलाइट से 26 दिसंबर को ली गई तस्वीरों में A23a पूरी तरह बदला हुआ नजर आया। इसकी सतह पर नीले रंग का पानी जमा दिखा, जिसे वैज्ञानिक भाषा में ब्लू मश कहा जाता हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर के वैज्ञानिकों के अनुसार यह स्थिति तब बनती है जब बर्फ अपनी संरचनात्मक मजबूती खो देती है। सतह पर पिघले पानी की झीलें बन जाती हैं, जो दरारों को और चौड़ा कर देती हैं। तस्वीरों में सफेद किनारे, जिन्हें रैंपार्ट्स कहा जाता है, और ग्रे रंग का आइस मेलांज भी दिखाई दिया, जो इसके नीचे से निकलकर आसपास फैल गया है।

द्वीपों और पर्यावरण पर संभावित असर

2025 की शुरुआत में A23a के साउथ जॉर्जिया द्वीप से टकराने की आशंका जताई गई थी। हालांकि, सौभाग्य से यह द्वीप तक पहुंचने से पहले ही टूटने लगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि गर्म अटलांटिक जल में प्रवेश करने के कारण इसका तेजी से आकार कम हुआ है। इसके किनारों से सैकड़ों छोटे हिमखंड अलग हो चुके हैं, जो समुद्री जीवन और जहाजरानी के लिए खतरा बन सकते हैं। विशेषज्ञ इसे जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा संकेत मान रहे हैं, क्योंकि ऐसे विशाल हिमखंडों का तेजी से पिघलना समुद्र स्तर और वैश्विक मौसम चक्र को प्रभावित कर सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Jan 2026 04:39 pm

Hindi News / World / खत्म होने की कगार पर दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड, चार दशकों से कर रहा है यात्रा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

“टैरिफ के ज़रिए सेलेक्टिव टारगेट करना गलत”, पोलैंड के डिप्टी पीएम ने दिया भारत को समर्थन

Norwegian Deputy PM and FM Radoslaw Sikorski with Indian EAM S. Jaishankar
विदेश

Rail Crash: स्पेन में रेल के मलबे में फंसे दर्जनों यात्री, मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका

Spain Train Accident
विदेश

नोबेल नहीं मिलने पर ट्रंप का दिमाग खराब! नॉर्वे के पीएम को पत्र लिखकर ग्रीनलैंड पर कब्ज़े को लेकर कही बड़ी बात

Donald Trump
विदेश

पाकिस्तान में सनसनीखेज हत्या, सिरफिरे ने पत्नी-बेटी समेत 7 लोगों को गोलियों से भूना

विदेश

Syria Crisis: सीरियाई सेना और कुर्द लड़ाकों के बीच खिंची तलवारें हुईं म्यान, जानें क्या यह 'युद्धविराम' स्थायी शांति लाएगा?

Syria Ceasefire
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.