खत्म होने की कगार पर दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड, चार दशकों से कर रहा है यात्रा

A23a हिमखंड वर्ष 1986 में अंटार्कटिका की फिल्चनर रोने आइस शीट से अलग हुआ था। उस समय इसका आकार न्यूयॉर्क सिटी से करीब तीन गुना बड़ा था। इसे 'क्वीन ऑफ आइसबर्ग्स' भी कहा जाता है। आइस शीट से अलग होने के बाद यह कई वर्षों तक समुद्र तल में फंसा रहा और 2020 तक लगभग स्थिर स्थिति में रहा। इसके बाद यह दोबारा बहने लगा और अंटार्कटिका से दूर अटलांटिक महासागर की ओर बढ़ता चला गया। रास्ते में यह कभी समुद्री भंवर में फंसा, तो कभी एक ही जगह घूमता रहा। दिसंबर 2024 में यह भंवर से बाहर निकला, लेकिन तब तक इसका आकार और संरचना कमजोर हो चुकी थी।