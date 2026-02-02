विरोध प्रदर्शन में मारे गए 3000 लोग, ईरान की सरकार ने जारी की लिस्ट, सुप्रीम लीडर ने ट्रंप को ललकारा

मसूद पेज़ेशकियान (फोटो - एएनआई)
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के कार्यालय से देश भर में अशांति के दौरान मारे गए 2986 लोगों की लिस्ट जारी की गई है। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से कहा गया कि इस सूची में नागरिक और सुरक्षाकर्मी दोनों शामिल हैं। यह आंकड़ा ईरानी कानूनी चिकित्सा संगठन द्वारा प्रदान किए गए डेटा के आधार पर जारी किया गया है।
वहीं, कार्यालय ने कहा कि कुल आंकड़ा 3317 है। अभी तक 131 लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। शवों की शिनाख्त होने के बाद एक पूरक पर्ची जारी की जाएगी। राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि सभी पीड़ित बच्चे ईरान के थे। शोक संतप्त परिवारों से कहा गया कि उनकी बातों को सुना जाएगा।
दरअसल, दिसंबर महीने के अंत से जनवरी तक ईरान भर में डॉलर के मुकाबले ईरानी रियाल में भारी गिरावट के बाद बाजारियों ने हफ्तों तक विरोध प्रदर्शन किया। पहले यह विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। लेकिन बाद में हिंसक हो उठा। इससे जान-माल को नुकसान हुआ। प्रदर्शनकारियों ने मस्जिदों, सरकारी इमारतों और बैंकों सहित कई सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाई। तेहरान ने इस अशांति के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल को दोषी ठहराया।
आधिकारिक समाचार एजेंसी IRNA के अनुसार, ईरान के सेना प्रमुख अमीर हाटामी ने पिछले हफ्ते चेतावनी दी थी कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका कोई गलती करता है, तो यह निश्चित रूप से अपनी सुरक्षा और इजरायल और पूरे पश्चिम एशिया क्षेत्र की सुरक्षा को खतरे में डाल देगा। तेहरान में एक राष्ट्रीय उत्सव में बोलते हुए, हाटामी ने वाशिंगटन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरानी सशस्त्र बलों की तत्परता पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि आज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सशस्त्र बल पूरी तरह से रक्षा और सैन्य तत्परता में हैं और क्षेत्र में दुश्मन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। हमारी उंगली ट्रिगर पर है। उन्होंने आगे कहा कि अगर दुश्मन कोई गलती करता है, तो यह निस्संदेह अपनी सुरक्षा और इजरायल और क्षेत्र की सुरक्षा को खतरे में डाल देगा।
उन्होंने पड़ोसी देशों की उन घोषणाओं का भी स्वागत किया कि वे अपने क्षेत्र या हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने देंगे, यह देखते हुए कि ये देश "जानते हैं कि ईरान के खिलाफ कोई भी असुरक्षा पूरे क्षेत्र को असुरक्षित बना देगी।" हाटामी ने इस बात पर जोर दिया कि अगर दूसरा पक्ष समस्या को हल करने को तैयार है, तो उसे ईरानी राष्ट्र के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए।
यह चेतावनी तेहरान और वाशिंगटन के बीच बढ़ते तनाव के बीच आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा था कि एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में एक विशाल बेड़ा ईरान की ओर बढ़ रहा है, और चेतावनी दी थी कि तेहरान के पास अमेरिका के साथ डील करने के लिए समय कम है।
इस बीच, ट्रंप ने रविवार को कहा कि अगर तेहरान वॉशिंगटन के साथ न्यूक्लियर डील करने में नाकाम रहता है, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की यह चेतावनी सही थी कि अमेरिकी हमला एक क्षेत्रीय युद्ध भड़का सकता है।खामेनेई ने रविवार को तेहरान में एक मीटिंग में कहा था कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करता है, तो यह एक क्षेत्रीय युद्ध होगा।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग