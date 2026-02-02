विरोध प्रदर्शन में मारे गए 3000 लोग, ईरान की सरकार ने जारी की लिस्ट, सुप्रीम लीडर ने ट्रंप को ललकारा

उन्होंने पड़ोसी देशों की उन घोषणाओं का भी स्वागत किया कि वे अपने क्षेत्र या हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने देंगे, यह देखते हुए कि ये देश "जानते हैं कि ईरान के खिलाफ कोई भी असुरक्षा पूरे क्षेत्र को असुरक्षित बना देगी।" हाटामी ने इस बात पर जोर दिया कि अगर दूसरा पक्ष समस्या को हल करने को तैयार है, तो उसे ईरानी राष्ट्र के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए।