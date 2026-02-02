दूसरे देश में घुसकर इजराइल ने बड़े आतंकी लीडर को मार गिराया, साहस देखकर फिर पूरी दुनिया हैरान!

इससे पहले 21 जनवरी को इजराइल ने लेबनान पर कई हमले किए थे। इजराइली सेना ने हमले से एक दिन पहले निकासी की चेतावनी जारी की थी और फिर उसके अगले दिन ही भीषण बमबारी कर दी। जिससे हाहाकार मच गया। तब इजराइली बमबारी में 7 से ज्यादा इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं।