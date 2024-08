Live in Relationship: क्या है लिव इन रिलेशनशिप का कानून? अगर पकड़े गए तो भुगतना होगा भयानक अंजाम

Aug 01, 2024

Live in Relationship: आज कल शादी से पहले दो लोगों का एक साथ रहना एक आम बात हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 10 में से एक जोड़ा लिव इन में रह रहा है। इतनी बड़ी संख्या में लिव इन रिश्ते होने के बावजूद भारत में इसे मान्यता नहीं मिली है। इसलिए आज भी भारत में लिव इन रिलेशनशिप गैर कानूनी है। (Live in Relationship in India) लिव इन में दोनों के बीच एक भावनात्मक और शारीरिक संबंध होता हैं। लेकिन कानूनी रूप से शादी नहीं होती हैं। लिव-इन रिलेशनशिप में दोनों लोगों को निजी जीवन में स्वतंत्रता मिलती हैं। उन्हें अपने फैसले खुद लेने का अधिकार होता हैं और विवाह से पहले दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि वह एक दूसरे के साथ खुश रह सकते है या नहीं। लिव-इन रिलेशनशिप में दोनों पर शादी की कानूनी जिम्मेदारियां नहीं होती जिसे ख़त्म करना आसान होता हैं। लेकिन भारत समेत कई देशों में लिव इन आज भी अवैध है और इसके लिए कई कड़े कानून बनाए गए हैं। तो वहीं दुनिया में कई देश ऐसे भी हैं जहां पर लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता मिली हुई है।

