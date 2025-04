बाहरी हमलों से नहीं हुआ रोम के साम्राज्य का पतन, वैज्ञानिकों ने किया चौंकाने वाला ख़ुलासा

Fall of the Roman Empire: रोम साम्राज्य के पतन के बारे में इतिहासकारों ने इतिहास में कई तात्कलिक कारण बताए हैं। अब मामला कुछ और ही निकला है।

Fall of the Roman Empire: आम तौर पर इतिहासकार बताते हैं कि किस प्राचीन सभ्यता (Ancient Civilizations) या साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, लेकिन यहां वैज्ञानिकों ने रोम के साम्राज्य के पतन (Fall of the Roman Empire) के बारे में एक नया ख़ुलासा किया है। साउथैम्प्टन विश्वविद्यालय (यूके) के वैज्ञानिकों प्रो. टॉम गेरन और डॉ. क्रिस्टोफर स्पेंसर ने एक शोध में यह निष्कर्ष निकाला है। यह शोध 2021 से 2023 के बीच किया गया और 2023 में Geology जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इन वैज्ञानिकों के अनुसार रोम साम्राज्य के पतन में जलवायु परिवर्तन (Climate Change) और एक छोटे बर्फ युग (LALIA) का बड़ा रोल रहा था, जो ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण हुआ। इस जलवायु संकट ने फसलें नष्ट कीं, अकाल और महामारी फैलाई, जिससे रोम का साम्राज्य और कमजोर हो गया।