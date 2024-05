NRI Special : NRIs भारत में बेच रहे हैं अपनी संपत्ति, तो न करें ये गलतियां, पड़ सकती हैं भारी

NRIs are making Tax mistakes when selling property in India : आप या आपके परिवार का कोई सदस्य या दोस्त NRI है तो उन्हें यह जरूर बता दें कि भारत में अपनी जायदाद बेचते समय टैक्स के नियमों का खास ध्यान रखें।

नई दिल्ली•May 16, 2024 / 01:11 pm• M I Zahir

NRI Property Income Tax

NRIs are making Tax mistakes when selling property in India : यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य या दोस्त एनआरआई (NRI) है तो उन्हें यह जरूर बता दें कि भारत में अपनी जायदाद बेचते समय टैक्स के नियम न भूलें। भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से एनआरआई (NRI) की ओर से संपत्ति की बिक्री में विभिन्न कर दायित्व और नियामक विचार शामिल किए गए हैं, जिन्हें मौजूदा कर कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समझना जरूरी है।

इनकम टैक्स कटौती के बारे में पढ़ें भारत में इनकम टैक्स को अच्छी तरह से समझने के लिए, आइए एनआरआई की संपत्ति की बिक्री पर देय कर और टीडीएस के लिए आवश्यक कटौती के बारे में पढ़ें। NRI की संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस प्रववासी भारतीयों (NRI) के लिए संपत्ति की बिक्री से लाभ पर कराधान इस बात पर निर्भर करता है कि लाभ को अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में वर्गीकृत किया गया है या नहीं। गृह संपत्ति पर टैक्स जब कोई एनआरआई भारत में स्थित एक गृह संपत्ति बेचता है, तो एनआरआई संपत्ति बिक्री कर देयता स्वामित्व की अवधि के आधार पर निर्धारित की जाती है। यदि संपत्ति का स्वामित्व दो साल से अधिक की अवधि के लिए किया गया है तो इसे दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगर संपत्ति दो साल या उससे कम समय के लिए हो दूसरी ओर, यदि संपत्ति दो साल या उससे कम समय के लिए रखी गई है, तो इसे अल्पकालिक पूंजीगत लाभ माना जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये कर निहितार्थ विरासत में मिली संपत्तियों के मामले में भी लागू होते हैं। अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए, दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ 20% की एक समान कर दर के अधीन हैं। एनआरआई इनकम टैक्स स्लैब ( NRI Income Tax Slab) इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार भारत में एनआरआई की कुल कर योग्य आय के आधार पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ पर लागू इनकम टैक्स स्लैब दरों पर कर लगाया जाता है। विरासत में मिली संपत्तियों पर टैक्स भारत सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक विरासत में मिली संपत्तियों से निपटते समय, यह निर्धारित करने के लिए मूल मालिक की खरीद की तारीख पर विचार करना महत्वपूर्ण है कि क्या यह दीर्घकालिक या अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में योग्य है। ऐसे मामलों में, संपत्ति की लागत की गणना पिछले मालिक की लागत के आधार पर तय की जाएगी। तब हाई टीडीएस ( High TDS) 30% लागू होगा एनआरआई की ओर से संपत्ति की बिक्री के दौरान, खरीदार स्रोत पर कर कटौती (TDS) काटने के लिए जिम्मेदार है। संपत्ति बिक्री पर मानक एनआरआई टीडीएस 20% है। हालाँकि, यदि संपत्ति दो साल से पहले बेची जाती है (खरीद की तारीख से गणना के अनुसार), एनआरआई संपत्ति बिक्री के लिए हाई टीडीएस (30%) लागू होगा। एनआरआई के लिए पूंजीगत लाभ पर कर बचत जब अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए कर* निहितार्थ की बात आती है, तो भारतीय आयकर अधिनियम में ऐसे प्रावधान हैं जो उन्हें गृह संपत्ति की बिक्री से दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर छूट का दावा करने की अनुमति देते हैं। ये छूट कर के बोझ को कम करने में काफी मदद कर सकती हैं। धारा 54 के तहत छूट आयकर अधिनियम की धारा 54 के तहत, एनआरआई घर की संपत्ति बेचने और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ अर्जित करने पर छूट का दावा कर सकते हैं। पूंजीगत लाभ का निवेश एनआरआई टैक्स छूट का लाभ उठाने के लिए केवल पूंजीगत लाभ का निवेश कर सकते हैं। ऊंची कीमत पर नई संपत्ति खरीदना संभव है, लेकिन छूट अर्जित कुल पूंजीगत लाभ तक सीमित है। तो जायदाद खरीद सकते हैं एनआरआई बिक्री से एक साल पहले या दो साल बाद नई संपत्ति खरीद सकते है। वैकल्पिक रूप से, वे पूंजीगत लाभ को संपत्ति निर्माण में निवेश कर सकते हैं, जिसे बिक्री की तारीख से तीन साल के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। भारत के बाहर की संपत्तियां पात्र नहीं हैं, और यदि नई संपत्ति तीन साल के भीतर बेची जाती है, तो छूट रद्द की जा सकती है। नामित बैंकों में लाभ जमा कर सकते यदि एनआरआई वित्तीय वर्ष की कर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा (आमतौर पर 31 जुलाई) तक पूंजीगत लाभ का निवेश नहीं कर सकता है, तो वे पूंजीगत लाभ खाता योजना के तहत पीएसयू बैंक या नामित बैंकों में लाभ जमा कर सकते हैं। इस राशि का दावा किया जा सकता है पूंजीगत लाभ से छूट के रूप में, तत्काल कर देनदारी को स्थगित करना। धारा 54 एफ के तहत छूट आयकर* अधिनियम की धारा 54एफ के तहत, एनआरआई आवासीय गृह संपत्ति को छोड़कर किसी भी पूंजीगत संपत्ति को बेचने से दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ होने पर छूट का दावा कर सकते हैं। गृह संपत्ति खरीदनी होगी इस छूट का लाभ उठाने के लिए, एनआरआई को स्थानांतरण तिथि से एक वर्ष पहले या स्थानांतरण तिथि के दो साल के भीतर एक गृह संपत्ति खरीदनी होगी। या, वे स्थानांतरण के बाद तीन साल के भीतर एक गृह संपत्ति का निर्माण कर सकते हैं। खरीद या निर्माण के लिए नियम आयकर नियमानुसार नई घर की संपत्ति भारत में स्थित होनी चाहिए और इसकी खरीद या निर्माण के तीन साल के भीतर बेची नहीं जानी चाहिए। एनआरआई के पास नए घर के अलावा एक से अधिक गृह संपत्ति नहीं होनी चाहिए और क्रमशः दो या तीन वर्षों के भीतर कोई अन्य आवासीय घर नहीं खरीदना चाहिए या निर्माण नहीं करना चाहिए। इस छूट के लिए पूरी बिक्री रसीद का निवेश करना होगा। यदि संपूर्ण बिक्री रसीद का निवेश किया जाता है तो पूंजीगत लाभ पूरी तरह से छूट प्राप्त है। अन्यथा, किए गए निवेश के आधार पर आनुपातिक रूप से छूट की अनुमति दी जाती है। एनआरआई बीमा आयकर विभाग के मुताबिक एक अन्य महत्वपूर्ण निवेश जो एनआरआई भारत में कर सकता है वह है एनआरआई बीमा खरीदना। जबकि एक एनआरआई बीमा पॉलिसी कमोबेश नियमित जीवन बीमा पॉलिसियों के समान होती है, पूर्व में कुछ विशेषताएं और लाभ शामिल होते हैं जो प्रवासी भारतीयों की जरूरतों के लिए उपयुक्त होते हैं। ऑनलाइन एनआरआई बीमा पॉलिसियां किसी इंश्योरेंस कंपनी की जीवन बीमा पॉलिसी के साथ, आप जीवन कवर का लाभ उठाने, निवेश और बचत करने, अपनी सेवानिवृत्ति की योजना बनाने और स्वास्थ्य कवर प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन एनआरआई बीमा पॉलिसियों की एक श्रृंखला में से चुन सकते हैं। टीडीएस कैसे दाखिल करें एनआरआई की ओर से संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस कैसे दाखिल करें? किसी एनआरआई द्वारा संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस दाखिल करने के लिए, संपत्ति के खरीदार को इन चरणों का पालन करना होगा। टीडीएस सत्यापित करें लेनदेन मूल्य के आधार पर निर्धारित करें कि टीडीएस लागू है या नहीं। एनआरआई की ओर से संपत्ति की बिक्री में टीडीएस काटने के लिए खरीदार जिम्मेदार हैं। टीडीएस की गणना करें काटी जाने वाली टीडीएस राशि की गणना करें, आमतौर पर कुल बिक्री मूल्य का 20% है। आप टैन प्राप्त करें और यदि पहले से प्राप्त नहीं हुआ है तो आयकर विभाग को फॉर्म 49बी जमा करके कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टीएएन) प्राप्त करें। टीडीएस का भुगतान करें अगर तय तारीख तक काटी गई टीडीएस राशि सरकार के पास जमा करें। यह ऑनलाइन या अधिकृत बैंकों में किया जा सकता है। टीडीएस रिटर्न दाखिल करें निर्दिष्ट नियत तारीख के भीतर टीडीएस रिटर्न (फॉर्म 26क्यूबी) दाखिल करें। खरीदार, विक्रेता, संपत्ति व लेनदेन मूल्य और काटी गई टीडीएस राशि का विवरण शामिल करें। टीडीएस प्रमाण पत्र प्राप्त करें टीडीएस रिटर्न दाखिल करने के बाद, रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख से 15 दिनों के भीतर विक्रेता को टीडीएस प्रमाणपत्र (फॉर्म 16बी) प्रदान करें। टीडीएस कटौती के प्रमाण के रूप में TRACES पोर्टल से प्रमाणपत्र डाउनलोड करें। आईटीआर दाखिल करना एनआरआई विक्रेता को संबंधित मूल्यांकन वर्ष के लिए अपने आयकर रिटर्न में संपत्ति की बिक्री और टीडीएस विवरण शामिल करना चाहिए। अपनी संपत्ति बेच सकते हैं प्रवासी भारतीय भारत में अपनी संपत्ति बेच सकते हैं और आयकर अधिनियम की धारा 54 और 54एफ के तहत कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हालाँकि, संपत्ति की बिक्री पर लागू कर की दर जानना और सही प्रक्रिया के अनुसार अपना टीडीएस दाखिल करना महत्वपूर्ण है। यह भी पढ़ें Elon Musk की ऊंची छलांग,इंडोनेशिया में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने के लिए तैयार पढ़ना जारी रखे

