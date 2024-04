Welcome Ceremony of Denis: अजरबैजान की यात्रा पर कांगो के राष्ट्रपति,तेरह बरस पहले हुआ था समझौता

नई दिल्लीPublished: Apr 04, 2024 05:03:41 pm Submitted by: M I Zahir

World News In Hindi : कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति ( President of the Republic of the Congo ) डेनिस सस्सु न्ग्युएस्सो ( Denis Sassou Nguesso) के लिए एक गरिमामयी आफिशियल वैलकम सेरेमनी ( Welcome ceremony ) हुई। वे आधिकारिक यात्रा के लिए अज़रबैजान गणराज्य पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों ( Diplomatic relations) में गर्माहट आने की संभावना है।

International News in Hindi : अज़रबैजान ने कांगो के राष्ट्रपति डेनिस की राह में पलकें बिछा दीं । इस दौरान दोनों राष्ट्रप्रमुख गर्मजोशी से मिले और दोनों देशों में राजनयिक रिश्तों में गर्माहट घुलने की उम्मीद है। इस मौके दोनों देशों के राष्ट्रीय झंडों से सजे चौराहे पर कांगो के राष्ट्रपति के लिए गार्ड ऑफ ऑनर ( Guard of Honor) की व्यवस्था की गई थी।