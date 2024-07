OMG! इस लिस्ट में टॉप 5 में पहुंचा पाकिस्तान, भारत और अमेरिका तक पिछड़े, जानिए क्या है रैंकिंग

Tea consumption in the World: हैरानी की बात ये है कि इस लिस्ट में पाकिस्तान तो टॉप 5 में है लेकिन भारत 23वें और अमेरिका 26वें नंबर पर है।

Jul 06, 2024

Tea consumption in the World: फटेहाल पाकिस्तान हर मोर्चे पर भारत से पीछे है। लेकिन पानी पी-पी कर भारत के खिलाफ ज़हर उगलने वाला पाकिस्तान (Pakistan) अब एक मोर्चे पर भारत से आगे निकल गया है। सिर्फ भारत से ही नहीं वो तो अमेरिका से भी ऊपर चला गया है। ऐसे में हर कोई हैरान ही कि ऐसा कौन सी ताकत आ गई पाकिस्तान के पास जो वो भारत और अमेरिका तक को पछाड़ रहा है। तो आपको बता दें कि ये ताकत चाय की है..जी हां, चाय (Tea) जिससे पाकिस्तान को ये ताकत मिली है। दरअसल वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स (World of Statics) ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा चाय की खपत वाले देशों की रैंकिंग निकाली गई है। इसी लिस्ट में पाकिस्तान ने भारत और अमेरिका से ऊपर जगह बनाई है।

23 वें नंबर पर भारत 26वें पर अमेरिका आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान चाय की खपत वाले देशों में टॉप 5 में जगह बनाई है। पाकिस्तान को इस लिस्ट में 4वीं रैंकिंग मिली है। वहीं भारत इस लिस्ट में 23 वें नंबर पर है वहीं अमेरिका को इस लिस्ट में 26वीं रैंकिंग मिली है। भारत में सालाना प्रति व्यक्ति चाय की खपत 0.32 किलोग्राम है। वहीं अमेरिका में ये दर 0.23 किलोग्राम है। नीचे देखिए इस लिस्ट में कौन-कौन से देश किस पोजिशन में हैं। सोर्स- वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स चीन भी भारत से ऊपर इस लिस्ट में सबसे खास बात ये भी है कि चीन में भारत से ज्यादा चाय पी जाती है। हालांकि इसके पीछे ये भी एक तथ्य है कि चाय को चीन की ही पैदाइश कहा जाता है। भारत विश्व स्तर पर चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारतीय चाय को दुनिया में बेहतरीन चाय में से एक है माना जाता है। 2018 के एक सर्वे के मुताबिक, भारत में चाय उत्पादन के लिए कुल 6.37 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती की जाती थी। देश में उत्पादित चाय की 80% खपत घरेलू और 20 प्रतिशत चाय दूसरे देशों में भेजी जाती है। ये भी पढ़ें- भारत का नहीं बल्कि विदेशी है आपका फेवरेट समोसा, जानिए किस देश की है पैदाइश

