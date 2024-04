Pakistan: अनंत अंबानी की प्री-वेडिंग जैसा मेगा ईवेंट करवाना चाहते हैं ये गवर्नर, रखना चाहते हैं रेहाना का डांस

नई दिल्लीPublished: Apr 21, 2024 06:21:52 pm Submitted by: M I Zahir

Pakistan wants Anant Ambani’s pre-wedding as a mega event : भारत के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) के बेटे अनंत अंबानी (Anant Ambani ) की प्री वेडिंग मेगा ईवेंट (Pre-wedding as a mega event) की गूंज दुनिया के कई देशों में अब तक सुनाई दे रही है। अब पाकिस्तान भी अंबानी परिवार की शादी जैसा बड़ा समारोह करवाना चाहता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के गवर्नर (Governor of Sindh) कामरान तेसोरी (Kamran Tesori) ने ऐसी इच्छा जाहिर की है।

Anant Ambani Pre Wedding

Pakistan wants Anant Ambani’s Pre-Wedding as a mega event : पाकिस्तान ( Pakistan) के सिंध के ( Governor of Sindh ) कामरान टेसोरी (Kamran Tesori) ने दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक मुकेश अंबानी के परिवार की तरह पाकिस्तान में भी शादी समारोह आयोजित करने की इच्छा व्यक्त की है। सिंध के गवर्नर (Governor of Sindh) कामरान टेसोरी ( Kamran Tesori) ने कहा कि भारत में अंबानी परिवार के विवाह समारोह की चर्चा पूरी दुनिया में हुई, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में अंबानी परिवार ( Ambani Family) के विवाह समारोह (Marriage Ceremony) जैसा समारोह हो।

प्री वेडिंग की पूरी दुनिया में चर्चा Ambani’s pre-wedding mega event News in Hindi: हिंदुस्तान के प्रमुख उद्योगपति (Leading Industrialist ) मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) के बेटे अनंत अंबानी (Anant Ambani) की प्री वेडिंग ( Pre Wedding) की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। यह बिग ईवंट (Big Event) सेलिब्रिटी पार्टीज के लिए एक बड़ी लकीर बन गया है। हर बड़ा आदमी ऐसा आयोजन करना चाहता है। पाकिस्तान ( Pakistan News in Hindi ) से खबर आई है कि अब पाकिस्तान भी ऐसे आयोजन का सपना देख रहा है। अब पाकिस्तान भी अंबानी परिवार की शादी जैसा बड़ा समारोह करवाना चाहता है। अब तक के सबसे महंगे विवाह समारोहों में से एक Ambani’s pre-wedding mega event News in Hindi : पाकिस्तान के सिंध प्रांत के गवर्नर कामरान तेसोरी ने ऐसी इच्छा जाहिर की है। गुजरात के जामनगर (Jamnagar of Gujarat) में अनंत (Anant ) और राधिका ( Radhika) की शादी (Wedding ) से पहले हुए इस आयोजन में लगभग 1200 करोड़ (लगभग £120 मिलियन) का खर्च आया था । यह खर्च अब तक आयोजित सबसे महंगे विवाह समारोहों में से एक है। अगर पाकिस्तान के गवर्नर अपने यहां ऐसा आयोजन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए इतनी बड़ी रा​शि का इंतजाम करना होगा। बहुत सारे सेलिब्रिटीज Anant Ambani-Radhika Merchant’s Pre-wedding Celebrations: इस आयोजन में पॉप (Pop) सुपरस्टार (Super Star) रिहाना (Rihanna), बिल गेट्स (Bill Gates), मार्क जकरबर्ग (Mark Zuckerberg) , अमिताभ बच्चन ( Amitabh Bachchan), सुंदर पिचाई ( Sundar Pichai), महेंद्रसिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni), इवांका ट्रम्प ( Ivanka Trump), शाहरुख खान ( Shahrukh Khan), सलमान खान ( Salman Khan), सैफ अली खान ( Saif Ali Khan), करीना कपूर ( Kareena Kapoor), दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) व कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) बॉलीवुड हस्तियों ( Bollywood Celebrities) सहित लगभग 1,200 लोग शामिल थे।

ग्लोबल सिंगिंग स्टार रिहाना ने मचाई थी धूम​ Global singing star rihanna dancer rihanna concert : अंबानी परिवार के इस आयोजन में पॉप म्यूजिक की दुनिया की सबसे बड़ी हस्तियों में से एक सबसे महंगी ग्लोबल सिंगिंग स्टार रिहाना (Dancer Rihanna) की धूम मची थी। रिहाना को 9 बार ग्रैमी अवार्ड (Grammy Awards ) मिल चुका है। उन्हें 2007 में आए इनके एल्बम 'गुड गर्ल गॉन बैड (Good Girl gone Bad) से दुनियाभर में पहचान मिली थी। रिहाना अपने अब तक के करियर में 20 करोड़ से अधिक म्युजिक रिकॉर्ड्स (Music Records) बेच चुकी हैं। इसके साथ रिहाना ने अपने नाम कई अवार्ड्स भी किए हैं। पहले दिन कॉकटेल पार्टी हुई थी Anant Ambani- Radhika Merchant Pre-wedding Functions : गुजरात के जामनगर (Jamnagar of Gujarat) में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेंडिंग फंक्शंस तीन दिनों तक खूब सजा था, जिसमें 1 मार्च से 3 मार्च तक सजे इस ग्रैंड सेलिब्रेशन (Grand Celebration) के पहले दिन कॉकटेल पार्टी हुई थी, जिसमें इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना (International Pop Star Rihanna) ने परफॉर्म किया था। रिहाना ने अपने पॉपुलर गाने 'वाइल्ड थिंग्स'( Wild Things), 'पोर टी अप (Pour t up) और 'डायमंड्स' (Diamonds) पर जबरदस्त परफॉर्मेंस (Tremendous Performance) दी थी। थिरके थे कई स्टार Anant Ambani- Radhika Merchant Pre-wedding ceremony : रिहाना ( Rihanna) की परफॉर्मेंस पर शाहरुख खान (Shahrukh Khan), रणवीर सिंह ( Ranveer Singh), दीपिका पादुकोण ( Deepika Padukone ) और मशहूर डांस कोरियोग्राफर (Famous Dance Choreographer) श्यामक डावर ( Shiamak Davar) भी थिरके थे। इस प्री-वेडिंग फंक्शन (Pre wedding Function) में रिहाना ने करीब 8 मिलियन डॉलर की फीस चार्ज की थी। भारतीय मुद्रा के हिसाब से देखें यह रकम करीब 54 से 74 करोड़ रुपए के आसपास है।