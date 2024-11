अमेरिकी चुनाव में रूस और ईरान की बड़ी सेंधमारी, खुफिया एजेंसियों ने बड़े खतरे का जारी किया अलर्ट

Russia Iran on US Election: अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने चुनाव में धोखाधड़ी का अलर्ट जारी किया है। इसमें सबसे बड़ा हाथ रूस का बताया जा रहा है।

नई दिल्ली•Nov 05, 2024 / 04:40 pm• Jyoti Sharma

Russia Iran Interference in US Presidential Elections alert Issue

Russia Iran on US Election: अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बड़ी धांधली हो सकती है। इसे लेकर अमेरिका की संघीय जांच ब्यूरो यानी FBI ने मंगलवार को चेतावनी जारी की है। FBI का कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव (US Presidential Elections) में विश्वास को कम करने और अमेरिकियों के बीच बंटवारे को बढ़ावा देने का रूस बड़ी तेजी से काम कर रहा है वो इन चुनावों को प्रभावित करने का काम कर रहा है। USA के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के कार्यालय ने FBI और साइबर सुरक्षा और अवसंरचना सुरक्षा एजेंसी के साथ एक संयुक्त बयान में कहा कि “रूस सबसे सक्रिय खतरा है”।