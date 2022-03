Russia Ukraine war : 'तीसरे विश्वयुद्ध में बरसेंगे न्यूक्लियर बम, मचेगी तबाही', रूस का बड़ा ऐलान

Russia Ukraine war : रूस ने दुनिया को खुलेआम परमाणु हमले की धमकी दी है। रूस के ही विदेश मंत्री Sergei Viktorovich Lavrov ने कहा है कि third World War न्यूक्लियर और विध्वंसक होगा। इससे तीसरे विश्वयुद्ध को लेकर खतरा और मंडराने लगा है और हो सकता है आने वाले दिनों में रूस कोई बड़ा कदम उठाए।

रूस और यूक्रेन के बीच जंग को लेकर तमाम देश सख्त रुख अपना रहे हैं। फिर भी रूस यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचा रहा है। खारकीव और कीव के कई नागरिको ने अपनी जान गंवा दी है। इस हमले में भारत ने भी अपना एक बेटा खो दिया है। रूस को बार बार इस हमले को रोकने की अपील की है फिर रूस थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच रूस के विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि तीसरा विश्वयुद्ध हुआ तो वो परमाणु युद्ध होगा जिसमें खूब तबाही मचेगी। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी देश ने परमाणु हमले की खुली धमकी दी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बाद रूस के विदेश मंत्री ने भी परमाणु हमले की धमकी दी है। रूस का संकेत साफ है कि यूक्रेन में चल रहा युद्ध तीसरे विश्वयुद्ध में बदल सकता है।

Russia - third World War would be nuclear and destructive (PC: Janjwar)