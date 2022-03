Indian killed in Ukraine: 'जूनियरों की मदद के लिए रुका था, पर खाना लेने गया तब उसकी मौत हो गई’

कर्नाटक के चौथे वर्ष के 21 वर्षीय मेडिकल छात्र नवीन एसजी ने किराने का सामान खरीदने के लिए बंकर से बाहर कदम रखा, जहां छात्र पिछले छह दिनों से छिपे हुए थे। बंकर से बाहर कदम रखना ही उनका आखिरी निर्णय बन गया।

Published: March 02, 2022 10:43:00 am

रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस जंग में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इसकी जानकारी दी। कर्नाटक के 21 वर्षीय चौथे वर्ष के मेडिकल छात्र नवीन एसजी राशन लेने के लिए बाहर निकले थे और कुछ ही दूरी पर पहुंचा था कि बमबारी में उसकी मौत हो गई। नवीन चाहता तो वो यूक्रेन से कबका निकल चुका होता, परंतु उसने वहाँ रुक कर अपने जूनियर सहयोगियों को पहले निकालने का विकल्प चुना।

Indian student killed in Ukraine: ‘He stayed back to help juniors'