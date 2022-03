रूस का बड़ा बयान, भारतीय स्टूडेंट नवीन शेखरप्पा के मौत की होगी जांच

भारतीय स्टूडेंट नवीन शेखरप्पा की मौत को लेकर रूस के राजदूत ने दुख जताया है। भारत में रूसी राजदूत नामित डेनिस अलीपोव ने बुधवार को ये जानकारी दी है। रूस ने कहा है कि वह यूक्रेन में गोलाबारी में मारे गए भारतीय छात्रा की मौत की जांच करेगा।

रूस भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा के मौत की जांच करेगा। रूस के मनोनीत राजदूत डेनिस अलीपोव ने बुधवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने कि रूस को नवीन शेखरप्पा की मौत अफसोस है। इस दौरान उन्होंने कहा कि, रूस यूक्रेन के शहर खार्किव में 21 साल के भारतीय मेडिकल छात्र की मौत की जांच करेगा। दरअसल खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में चौथे वर्ष के मेडिकल छात्र नवीन शेखरप्पा ज्ञानगौदर की मंगलवार को खार्किव में भारी गोलाबारी में मौत हो गई। डेनिस ने कहा है कि, रूस पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष क्षेत्रों में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए “मानवीय गलियारा” बनाने का भी काम करेगा।

Russia Will Investigate The Death of Indian Student Naveen Shekhrappa In Kharkiv