नवीन शेखरप्पा का शव कैसे आएगा भारत? रक्षा मंत्री बोले- यूक्रेन में नहीं एयर स्ट्रिप, लैंड नहीं कर सकते विमान

रूस और यूक्रेन के बीच हमले में भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा की मौत को 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है। लेकिन अब तक उसके शव को लेकर कोई खास खबर सामने नहीं आई है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। रक्षा मंत्री ने बताया कि आखिर शव को भारत लाने में क्या दिक्कत आ रही है।

यूक्रेन और रूस में चल रही जंग के बीच मंगलवार को खारकीव में रूसी गोलाबारी के दौरान भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा की मौत हो गई। इस खबर ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। इसके तुरंत बाद पीएम मोदी ने भी नवीन के पिता से बात की और उन्हें ढांढस बंधाया। नवीन की मौत को 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक उसका पार्थिव शरीर भारत नहीं पहुंच पाया। नवीन के पिता ने पीएम मोदी से गुहार लगाई थी कि, नवीन के शव को किसी भी तरह भारत लाया जाए। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि आखिर नवीन की बॉडी लाने में क्या दिक्कत आ रही है।

