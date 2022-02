Russia-Ukraine Crisis: पुतिन की हरकत के बाद एक्शन में अमरीका, बाइडेन ने रूस पर प्रतिबंधों का किया ऐलान

रूस अब पश्चिमी देशों के साथ नहीं कर पाएगा व्यापार

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि हमारी तरफ से रक्षात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। दो रूसी वित्तीय संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान करते हुए बाइडेन ने कहा है कि रूस, पश्चिमी देशों के साथ और व्यापार नहीं कर पाएगा। रूस की ओर से अंतरराष्ट्रीय कानून का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। बाइडन ने कहा कि हमारे पास कई कदम हैं जो उठाए जाने हैं। उन्होंने रूस को पश्चिमी देशों से मिलने वाली सहायता पर भी रोक लगाई जाएगी।





The United States, joined by Allies and partners, is imposing our first wave of swift and severe costs on Russia in response to President Putin's actions to begin an invasion of Ukraine.



