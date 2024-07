पीएम मोदी को गोल्फ कार्ट में बिठाकर अपने घर में घुमाया रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने, देखें वीडियो

PM Modi Russia Visit: पीएम नरेंद्र मोदी का रूस दौरा पूरा हो चुका है। 5 साल में पीएम मोदी का यह पहला रूस दौरा था और यह काफी खास भी रहा। यूं तो इस दौरे की कई खास बातें रहीं, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पीएम मोदी को गोल्फ कार्ट में घुमाना भी किसी हाईलाइट से कम नहीं रहा।

नई दिल्ली•Jul 10, 2024 / 03:27 pm• Tanay Mishra

Russian President Vladimir Putin drives Indian PM Narendra Modi in golf cart

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Of India Narendra Modi) का दो दिवसीय रूस (Russia) दौरा सफल रहा। रूस में पीएम मोदी का शानदार स्वागत हुआ और पूरी आवभगत भी हुई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) ने भी गले लगाकर पीएम मोदी का स्वागत किया और दोनों ने एक-दूसरे को खास दोस्त बताया। पीएम मोदी ने रूस में भारतीय कम्युनिटी को संबोधित भी किया। साथ ही उन्होंने पुतिन के साथ एटम पवेलियन का भी दौरा किया। दोनों ने 22वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और भारत-रूस द्विपक्षीय संबंधों को और मज़बूत करने के साथ दूसरे कई विषयों पर चर्चा की। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ‘द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल’ (The Order of St. Andrew the Apostle) से भी सम्मानित किया गया। यूं तो इस दौरे की कई खास बातें रहीं, लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन का पीएम मोदी को गोल्फ कार्ट में घुमाना भी किसी हाईलाइट से कम नहीं रहा।