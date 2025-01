Exclusive Interview : प्रवासी भारतीयों ने विदेश में बसाया मिनी भारत, बरसों से मना रहे मकर संक्रांति और लोहड़ी

Indian festivals in the U.S.: मकर संक्रांति और लोहड़ी, भारतीय त्योहार, अमेरिका में भारतीय समुदाय के बीच महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव बन चुके हैं। ये त्योहार नृत्य, भोजन और धार्मिक रीति-रिवाजों के माध्यम से समुदायों में एकता और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देते हैं।

नई दिल्ली•Jan 13, 2025 / 03:21 pm• M I Zahir

lohri party in us

Indian festivals in the U.S. : मकर संक्रांति (Makar Sankranti) और लोहड़ी ( Lohri) भारत के एक पारंपरिक त्योहार हैं, जो मुख्य रूप से उत्तर भारत और कुछ अन्य हिस्सों में मनाया जाता है, अमेरिका में भारतीय प्रवासियों के कारण यह बड़े शहरों और भारतीय समुदायों (Indian community) के क्षेत्रों में मनाया जाता है। सन 1985 से यूएसए में रह रहे राजस्थान मूल के प्रमुख प्रवासी भारतीय समाजसेवी और चिकित्सक डॉ. जितेंद्रसिंह सोढ़ी (Dr. Jitendrasingh Sodhi) ने सीधे न्यूयॉर्क से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया कि अमेरिका में लोहड़ी भी एक प्रमुख पंजाबी त्योहार के रूप में मनाया जाता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पंजाबी और सिख समुदाय का बड़ा हिस्सा है। लोहड़ी मुख्य रूप से उत्तर भारत, खासकर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में मनाई जाती है, लेकिन अमेरिका में पंजाबी समुदाय यह त्योहार बड़े धूमधाम से मनाता है।

न्यूयॉर्क में रह रहे प्रमुख प्रवासी भारतीय समाजसेवी और चिकित्सक डॉ. जितेंद्रसिंह सोढ़ी। हैं, गाते हैं और नृत्य करते हैं। हालांकि अमेरिका में यह परंपरा थोड़ी बदल सकती है, लेकिन कुछ स्थानों पर विशेष लोहड़ी हवन या अग्नि अनुष्ठान आयोजित होते हैं, जिनमें परिवार और समुदाय के लोग शामिल होते हैं। पंजाबी संस्कृति में लोहड़ी पर गिद्दा (महिलाओं द्वारा किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य) और भंगड़ा (पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य) बड़े धूमधाम से किए जाते हैं। अमेरिका में पंजाबी समुदाय के लोग इसे अपने घरों, सामुदायिक हॉल और अन्य स्थानों पर उत्साह के साथ करते हैं। न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, शिकागो और न्यू जर्सी में होते हैं सामुदायिक कार्यक्रम उन्होंने बताया कि पंजाब में लोहड़ी पर तिल, गुड़, मूँगफली, रेवड़ी और गजक जैसी पारंपरिक मिठाइयाँ और स्नैक्स बनाए जाते हैं। इन विशेष खाद्य पदार्थों का सेवन इस दिन के साथ जुड़ी एक पुरानी परंपरा है, जो सर्दियों के मौसम को अलविदा करने और गर्मी की ओर बढ़ने का प्रतीक है। अमेरिका में भी पंजाबी परिवारों और समुदायों में इन पकवानों का प्रचलन होता है। लोहड़ी के अवसर पर अमेरिका के न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, शिकागो और न्यू जर्सी सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इन कार्यक्रमों में लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, नृत्य करते हैं संगीत का आनंद लेते हैं और एक-दूसरे से उपहारों का आदान-प्रदान करते हैं। लोहड़ी का त्योहार आमतौर पर सर्दी के अंत और फसल की शुरुआत का प्रतीक होता है। अमेरिकन पंजाबी समुदाय के लोग इस दिन को परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर नई शुरुआत के रूप में मनाते हैं और एक-दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। अमेरिका में मिनी भारत और अपने देश की याद डॉ. जितेंद्रसिंह सोढ़ी ने बताया कि अमेरिका में लोहड़ी की लोकप्रियता समय के साथ बढ़ी है और यह एक प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक घटना बन गई है, जो न केवल भारतीय समुदाय के लोगों को एकत्र करती है, बल्कि अमेरिका के अन्य समुदायों को भी भारतीय संस्कृति से परिचित कराती है। अमेरिका में मकर संक्रांति मनाने के तरीके में कुछ भिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन आमतौर पर यह त्योहार पारंपरिक भारतीय गतिविधियों, जैसे पतंग उड़ाना, हलवाई का पकवान (तिल गुड़, पंजीरी, आदि) खाना, और परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से जुड़ा होता है। विशेष रूप से कैलिफोर्निया, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, टेक्सास, और शिकागो जैसे राज्यों में भारतीय समाज बड़े पैमाने पर मनाता है। इसके अलावा, कई शहरों में मकर संक्रांति के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे मेला, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ, और पतंगबाजी की प्रतियोगिताएँ, जो अमेरिकी और भारतीय समुदायों को एक साथ लाती हैं। न्यूयॉर्क में मकर संक्रांति की रौनक उन्होंने बताया कि मकर संक्रांति परन्यूयॉर्क में यह भारत के कुछ हिस्सों जैसे अहमदाबाद या दिल्ली की तरह व्यापक नहीं है, फिर भी भारतीय समुदाय की ओर से पतंगबाजी के आयोजन होते हैं, खासकर पार्कों और मैदानों में पतंगबाजी होती है। कुछ स्थानों पर पतंग उड़ाने की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। कई सांस्कृतिक संस्थान, मंदिर, और भारतीय संगठन मकर संक्रांति के अवसर पर नृत्य, संगीत और नाटक जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करते हैं। न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के केंद्र, जैसे “आईटीसी” (Indian Telugu Cultural Association), “NYC Indian Association” और अन्य, अक्सर इस अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। यहां भी तिल और गुड़ से बने पकवान जैसे तिल के लड्डू, तिल गुड़ के पकवान, खिचड़ी और अन्य पारंपरिक खाद्य पदार्थ बनाये जाते हैं। न्यूयॉर्क में भारतीय रेस्तरां और घरों में भी इन पकवानों का विशेष प्रबंध किया जाता है। हिन्दू मंदिरों में विशेष पूजा और अनुष्ठान डॉ. जितेंद्रसिंह सोढ़ी ने बताया कि न्यूयॉर्क में मकर संक्रांति के दिन कई हिन्दू मंदिरों में विशेष पूजा और अनुष्ठान आयोजित होते हैं। इन पूजा आयोजनों में लोग संक्रांति के महत्व को समझने के लिए भाग लेते हैं और विशेष रूप से सूर्य देवता की पूजा करते हैं। न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर में, भारतीय समुदाय के लोग इस दिन को सामाजिक रूप से मनाते हैं, जिससे समुदाय में मेलजोल बढ़ता है। इस प्रकार, न्यूयॉर्क में मकर संक्रांति भारतीय संस्कृति का एक रंगीन और जीवंत हिस्सा बन चुकी है, जिसमें पारंपरिक और आधुनिक गतिविधियाँ एक साथ मिलती हैं। अमेरिका में प्रवासी भारतीयों की तादाद गौरतलब है कि अमेरिका में भारतीयों की कुल जनसंख्या लगभग 4.55 मिलियन (45 लाख) के आसपास है। भारतीय-अमेरिकी समुदाय अमेरिका के सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए आप्रवासी समुदायों में से एक है। कैलिफ़ोर्निया में भारतीय समुदाय की जनसंख्या लगभग 700,000 (7 लाख) से अधिक है। यह राज्य भारतीय समुदाय के लिए सबसे बड़ा घर है, और यहां के प्रमुख गौरतलब है कि अमेरिका में भारतीयों की कुल जनसंख्या लगभग 4.55 मिलियन (45 लाख) के आसपास है। भारतीय-अमेरिकी समुदाय अमेरिका के सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए आप्रवासी समुदायों में से एक है। कैलिफ़ोर्निया में भारतीय समुदाय की जनसंख्या लगभग 700,000 (7 लाख) से अधिक है। यह राज्य भारतीय समुदाय के लिए सबसे बड़ा घर है, और यहां के प्रमुख शहरों जैसे सैन जोस, लॉस एंजिल्स, और सैन फ्रांसिस्को में भारतीयों की एक बड़ी संख्या है। न्यूयॉर्क में भारतीयों की जनसंख्या लगभग 550,000 (5.5 लाख) के आसपास है। न्यूयॉर्क शहर, खासकर क्वीनस, ब्रॉन्क्स और मैनहैटन में खासी तादाद में भारतीय समुदाय है। न्यू जर्सी में भारतीय समुदाय की जनसंख्या लगभग 450,000 (4.5 लाख) के आसपास है। यह राज्य भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, खासकर ईस्ट ब्रंसविक, न्यूजर्सी, और पाटरसन जैसे क्षेत्रों में भारतीय समुदाय रहता है।

