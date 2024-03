NRI Special :इस देश से है भारत का गहरा साहित्यिक कनेक्शन,पढ़िए इस फेमस एनआरआई राइटर की यह इंटरेस्टिंग स्टोरी

Submitted by:

भारत ( Indian Diaspora) के उत्तरप्रदेश के कानपुर, उत्तराखंड के देहरादून और महाराष्ट्र के मुंबई से संबध रखने वाली हिन्दी साहित्य ( Hindi literature) की प्रख्यात प्रवासी भारतीय ( Indian Origin) लेखिका अर्चना पैन्यूली ( Archana Penuly) ने अपनी कहानी यूं बताई :

Latest Nri News in hindi : इस भारतवंशी लेखिका की रचनाओं से पाठकों को स्कॅन्डिनेविया प्रायद्वीप, डेनमार्क – में मानव जीवन और सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था प्रमुखता से जानने-समझने का अवसर मिलता है। वे भारत और डेनमार्क (Denmark news in hindi) के बीच एक साहित्यिक सेतु बनाना चाहती हैं। उनकी रचनाएँ संभावित वैश्विक अपील के साथ भारत उपमहाद्वीप से एक मजबूत संबंध रखती हैं। ये हैं नामवर राइटर अर्चना पैन्यूली (Archana Penuly)। पढ़िए उनके लेखन की दिलचस्प यात्रा ( Interesting Journey of Writjng ) जानें उनके शब्दों में :