अमरीकी फाइटर जेट ने तीन दिन में तीसरा हवाई ऑब्जेक्ट मार गिराया, एयर फोर्स जनरल ने जताई एलियंस की आशंका

नई दिल्लीPublished: Feb 13, 2023 05:00:56 pm Submitted by: Tanay Mishra

US Shoots Down Another Unidentified Object: अमरीका में पिछले कुछ दिनों में एक जैसी ही कुछ अजीबोगरीब घटनाएं देखने को मिल रही हैं। अमरीका के एयर स्पेस में संदिग्ध फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे जा रहे हैं। अमरीकी एयर फोर्स के फाइटर जेट्स इन्हें मार गिरा रहे हैं। हाल ही में इस बारे में अमरीकी एयर फोर्स के जनरल ने एक बड़ी बात कही है।

Fighter Jet firing missiles