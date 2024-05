US Sanctions : अमरीका का भारत पर पलटवार, इज़राइल के साथ हथियारों की डील शुरू

नई दिल्ली•May 15, 2024 / 01:45 pm• M I Zahir

US Sanctions : Biden Moves Forward on $1 Billion in New Arms for Israel : भारत और ईरान में समझौते के तहत चाबहार बंदरगाह को अपने कंट्रोल में लेने से तिलमिलाए जो बाइडन प्रशासन ( Joe Biden Administration) ने इज़राइल ( Israel ) के लिए 1 बिलियन अमरीकी डॉलर के नए हथियार सौदे को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया के शुरुआती चरण शुरू कर दिए हैं।

प्रक्रिया शुरू हो गई विदेश विभाग और सदन की विदेश मामलों और सीनेट की विदेशी संबंध समितियों के बीच मंगलवार को एक अनौपचारिक अधिसूचना के बाद, संभावित बिक्री के संबंध में चर्चा शुरू हो गई। हालाँकि कांग्रेस को आधिकारिक अधिसूचना के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन अंतिम अनुमोदन प्रक्रिया को गति देते हुए प्रक्रिया शुरू हो गई है। बमों की खेप जानकारी के अनुसार, यह कदम इजराइल को 2,000 पाउंड के बमों और 500 पाउंड के बमों की खेप में अस्थायी रोक के बीच उठाया गया है, क्योंकि राफा जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में उनके उपयोग के बारे में चिंताएं जताई गई हैं।

कांग्रेस के एक सूत्र ने की पुष्टि प्रस्तावित हथियार सौदा, जिसका मूल्य 1 बिलियन अमरीकी डॉलर है, में टैंक गोला-बारूद में 700 मिलियन अमरीकी डॉलर, सामरिक वाहनों में 500 मिलियन अमरीकी डॉलर और मोर्टार राउंड में 60 मिलियन अमरीकी डॉलर का हस्तांतरण शामिल हो सकता है, जैसा कि कांग्रेस के एक सूत्र ने पुष्टि की है। तुरंत इज़राइल तक नहीं पहुंचेंगे हथियार यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जिन हथियारों पर चर्चा की जा रही है वे तुरंत इज़राइल तक नहीं पहुंचेंगे। बिक्री के लिए कांग्रेस को आधिकारिक अधिसूचना और उसके बाद कांग्रेस की मंजूरी की आवश्यकता होगी, एक प्रक्रिया जो लंबी साबित हो सकती है, खासकर अगर कानून निर्माताओं की आपत्तियों के साथ ऐसा हो सकता है। हथियार समझौतों को रोका नहीं जाएगा इज़राइल को अन्य हथियारों की खेप की समीक्षा को स्वीकार करते हुए, अमरीकी अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है कि आत्मरक्षा के लिए इज़राइल की सैन्य क्षमता बरकरार रहे। यह रुख बताता है कि दीर्घकालिक हथियार समझौतों को इस समय नहीं रोका जाएगा। सैन्य सहायता भेजना जारी "राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा "हम सैन्य सहायता भेजना जारी रख रहे हैं, और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इज़राइल को पूरक में दी गई पूरी राशि मिले। हमने 2,000 पाउंड के बमों की खेप रोक दी है क्योंकि हमें नहीं लगता कि उन्हें घनी आबादी वाले शहरों में गिराया जाना चाहिए। हम हैं इस बारे में इज़राइली सरकार से बात कर रहे हैं। अतिरिक्त टिप्पणियाँ करने से परहेज विदेश विभाग ने सुलिवन की टिप्पणियों को टालते हुए अनौपचारिक अधिसूचना पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ करने से परहेज किया। जानकारी के अनुसार, इसी तरह पेंटागन ने भी इस मामले पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

