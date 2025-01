Traffic Jam: भारत समेत ये 10 देश ट्रैफिक जाम से परेशान, चीन में तो 12 दिनों तक लगा था 100 किमी का जाम 

किन देशों में सबसे बुरे हालात ट्रैफिक जाम की बात करें तो न्यूमिबियो के ट्रैफिक जाम इंडेक्स-2025 के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा जाम नाइजीरिया (Traffic Jam in Nigeria) में लगता है। नाइजीरिया का ट्रैफिक इंडेक्स 334.9 है। ट्रैफिक की वजह से नाइजीरिया का कार्बन उत्सर्जन 9261.8 है। यहां पर ट्रैफिक जाम एक-एक घंटे तक लगा रहता है, जिसकी वजह से लोग एक घंटे से ज्यादा देरी से अपने गंतव्य पर पहुंच पाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर कोस्टा रिका है। जिसका ट्रैफिक इंडेक्स 301.0 है। कोस्टा रिका में ट्रैफिक की वजह से औसतन लोगों को भी एक घंटे की देरी का सामना करना पड़ता है।

सबसे खास बात तो ये है कि सबसे ट्रैफिक जाम वाले देशों की टॉप 10 लिस्ट में एशिया के 4 देश हैं, जिसमें भारत नवें नंबर पर है। भारत का ट्रैफिक इंडेक्स 204 है, यहां पर एक ट्रैफिक जाम औसतन पौन घंटे यानी लगभग 46 मिनट का होता है। वहीं श्रीलंका तीसरे नंबर है, बांग्लादेश चौथे नंबर पर है। वहीं ईरान आठवें नंबर पर हैं।

दुनिया के ये शहर ट्रैफिक से परेशान

शहरों की बात करें तो दुनिया के देशों के अलावा कई ऐसे शहर (Most Traffic Jam city in the world) हैं जहां पर ट्रैफिक जाम से बुरा हाल है। ये शहर हैं-