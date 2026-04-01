Ahmedabad: पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट, प्रेमी के साथ मिलकर दबाया गला

उपाधीक्षक आस्था राणा ने रविवार को संवाददाताओं को बताया कि आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी राहुल दोनों ने मिलकर संजय ठाकोर की गला दबाकर हत्या कर दी। पति संजय को राहुल के साथ पत्नी पायल के प्रेम संबंध की जानकारी हो गई थी। इसके चलते पति, पत्नी के बीच झगड़े हो रहे थे। घटना के दिन भी झगड़ा होने पर पत्नी ने उसके प्रेमी को बुला लिया था। पत्नी ने तौलिया के जरिए संजय का गला दबा दिया। फिर तकिया से मुंह दबाया, जबकि आरोपी राहुल ने संजय के दोनों हाथ पकड़कर रखे थे। उसके बाद संजय को चारपाई पर सुला कर बाहर से दरवाजा बंद करके दोनों फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने डॉग स्क्वॉड की मदद ली थी। डॉग आरोपी राहुल के घर तक गया था। इसके बाद तकनीकी सोर्स के आधार पर दोनों आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार संजय, पायल के तीन संतान हैं।