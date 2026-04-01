स्थानीय निकाय चुनाव के प्रचार का भाजपा ने किया श्रीगणेश, सीएम ने अहमदाबाद से कराई शुरुआत

पार्टी की ओर से सभी महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला पंचायत, तहसील पंचायत के प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले जनसेवा का संकल्प भी दिलाया गया। प्रचार के आगाज कार्यक्रम को पार्टी ने जनसेवा संकल्प कार्यक्रम नाम दिया था। इसमें उन्हें नागरिक कर्तव्य, संविधान, नीति, नियमों की पालना, एक भारत-श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने को प्रयत्नशील रहने, गुजरात की एकता, शांति, गौरव और विकास के लिए योगदान देते रहने का संकल्प दिलाया गया। नागरिक देवो भव के भाव के साथ कार्य करने और जनसेवा ही प्रभू सेवा के मंत्र को अपनाने का संकल्प दिलाया गया।