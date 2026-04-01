अहमदाबाद गुर्जरी बाजार में फुटपाथ पर खिलौने बेचने वाली आशा दंताणी अब चुनावी मैदान में

Ahmedabad news: महानगरपालिका (मनपा) चुनाव में शहर के शाहपुर (17 नंबर) वार्ड से इस बार कांग्रेस ने ऐसा दांव चला है, जिससे विरोध पक्ष वाले भी बिना चौंके नहीं रहे। वार्ड से सामान्य महिला आरक्षित सीट से पार्टी ने एक आम महिला आशा दंताणी को उम्मीदवार बनाया है। महिला का कहना है कि पार्षद का टिकट मिलना उनके लिए अभी सपने जैसा लग रहा है। पार्टी ने उन पर जो भरोसा जताया है, उसे वे बरकरार रखेंगी।आशा दंताणी कोई स्थापित चेहरा नहीं हैं, बल्कि शहर के रविवारीय गुर्जरी बाजार में पिछले 25 वर्षों से फुटपाथ पर खिलौने बेचकर परिवार का पालन-पोषण करने वाली महिला हैं। सादगी और संघर्ष से भरी उनकी जिंदगी अब राजनीति के नए मोड़ पर पहुंच गई है।