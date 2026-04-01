12 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

अहमदाबाद गुर्जरी बाजार में फुटपाथ पर खिलौने बेचने वाली आशा दंताणी अब चुनावी मैदान में

Ahmedabad news: महानगरपालिका (मनपा) चुनाव में शहर के शाहपुर (17 नंबर) वार्ड से इस बार कांग्रेस ने ऐसा दांव चला है, जिससे विरोध पक्ष वाले भी बिना चौंके नहीं रहे। वार्ड से सामान्य महिला आरक्षित सीट से पार्टी ने एक आम महिला आशा दंताणी को उम्मीदवार बनाया है। महिला का कहना है कि पार्षद का [&hellip;]

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Apr 12, 2026

Ahmedabad AMC Election

अहमदाबाद के गुर्जरी बाजार में कांग्रेस की उम्मीदवार व अन्य।

Ahmedabad news: महानगरपालिका (मनपा) चुनाव में शहर के शाहपुर (17 नंबर) वार्ड से इस बार कांग्रेस ने ऐसा दांव चला है, जिससे विरोध पक्ष वाले भी बिना चौंके नहीं रहे। वार्ड से सामान्य महिला आरक्षित सीट से पार्टी ने एक आम महिला आशा दंताणी को उम्मीदवार बनाया है। महिला का कहना है कि पार्षद का टिकट मिलना उनके लिए अभी सपने जैसा लग रहा है। पार्टी ने उन पर जो भरोसा जताया है, उसे वे बरकरार रखेंगी।आशा दंताणी कोई स्थापित चेहरा नहीं हैं, बल्कि शहर के रविवारीय गुर्जरी बाजार में पिछले 25 वर्षों से फुटपाथ पर खिलौने बेचकर परिवार का पालन-पोषण करने वाली महिला हैं। सादगी और संघर्ष से भरी उनकी जिंदगी अब राजनीति के नए मोड़ पर पहुंच गई है।

आशाबेन ने कहा कि वे पार्षद बनने पर भी अपना वर्षों पुराना कार्य करती रहेंगी और जरूरतमंद की संभव मदद करेंगी। उनके पति गोपाल दंताणी लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हैं। निष्ठा और समर्पण का परिणाम है कि पार्टी ने उनकी पत्नी आशा को टिकट दिया है।

टिकट मिला, पर नहीं बदली दिनचर्या

टिकट मिलने के बाद भी आशा दंताणी की सादगी जस की तस है। रविवार को भी वे गुर्जरी बाजार में फुटपाथ पर बैठकर खिलौने बेचती नजर आईं। उनकी आंखों में जहां जिम्मेदारी का एहसास है, वहीं चेहरे पर आत्मविश्वास भी साफ झलकता है। उनका कहना है कि गुर्जरी बाजार में उनके साथ व अन्य लोगों पर पूर्ण भरोसा है।

समर्पित कार्यकर्ता की पत्नी को बनाया उम्मीदवार

दरियापुर से पूर्व विधायक ग्यासुद्दीन शेख ने कहा कि आशा दंताणी के पति गोपाल दंताणी वर्षों से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। पार्टी ने समर्पित कार्यकर्ता की पत्नी को टिकट दिया है, जो काफी अहम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि शाहपुर ही नहीं, कालूपुर और खाडिया जैसे क्षेत्रों में कांग्रेस का माहौल सकारात्मक है। इस बार फर्जी मतदाताओं के नाम हटाए जाने को उन्होंने निष्पक्ष चुनाव की दिशा में बड़ा कदम बताया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

12 Apr 2026 10:40 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / अहमदाबाद गुर्जरी बाजार में फुटपाथ पर खिलौने बेचने वाली आशा दंताणी अब चुनावी मैदान में

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

आणंद में सामूहिक विवाह समारोह में 11 युगल बने हमसफर

अहमदाबाद

स्थानीय निकाय चुनाव के प्रचार का भाजपा ने किया श्रीगणेश, सीएम ने अहमदाबाद से कराई शुरुआत

CM in Ahmedabad
अहमदाबाद

कर्णावती माथुर एसोसिएशन के होली स्नेह मिलन समारोह में रंगारंग प्रस्तुति

अहमदाबाद

द्वारका में अवैध रूप से लाइन फिशिंग करने वाली 55 बोट जब्त

अहमदाबाद

Ahmedabad: पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट, प्रेमी के साथ मिलकर दबाया गला

Sanand Murder accused
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.