13 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

अहमदाबाद से पटना के बीच संचालित होगी अमृत भारत साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन

गुजरात और बिहार के बीच रेल संपर्क को बनाएगी और अधिक सुदृढ़

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Apr 13, 2026

अहमदाबाद. अहमदाबाद-पटना के बीच चल रही विशेष ट्रेन को नियमित कर अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया गया है। भारतीय रेल द्वारा यात्रियों को बेहतर, किफायती एवं सुविधाजनक रेल सेवा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए यह निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन अहमदाबाद से चलने वाली पहली अमृत भारत एक्सप्रेस होगी, जो गुजरात और बिहार के बीच रेल संपर्क को और अधिक सुदृढ़ बनाएगी। इस ट्रेन का नियमितीकरण यात्रियों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
जानकारी के अनुसार, अहमदाबाद-पटना अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन नं. 21905 प्रत्येक बुधवार को शाम 6:30 बजे अहमदाबाद से प्रस्थान कर शुक्रवार को मध्यरात्रि बाद 12:30 बजे पटना पहुंचेगी। इसी प्रकार, पटना-अहमदाबाद अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन (नं. 21906) प्रत्येक शुक्रवार रात 10:30 बजे पटना से प्रस्थान कर रविवार सुबह 5:25 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी। यह ट्रेन साप्ताहिक आधार पर संचा़लित होगी।

शीघ्र ही चलाई जाएगी ट्रेन

इस ट्रेन सेवा को शीघ्र ही सुविधाजनक तिथि से चलाया जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रारंभिक रूप से विशेष सेवा के रूप में भी संचालित किया जा सकता है। यह ट्रेन उन्नत सुविधाओं से लैस होगी जो आम यात्रियों के लिए किफायती एवं आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करेगी।

इन स्टेशनों पर रुकेगी

मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन आणंद, छायापुरी, गोधरा, दाहोद, रतलाम, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, हिण्डौन सिटी, बयाना, ईदगाह आगरा, टूंडला, गोविंदपुरी, सुबेदारगंज और दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन आदि प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी।

यात्रियों के लिए प्रमुख लाभ

गुजरात-बिहार के बीच सीधी एवं सुविधाजनक कनेक्टिविटी
कम लागत में लंबी दूरी की यात्रा का बेहतर विकल्प
समयबद्ध एवं नियमित सेवा से यात्रा की बेहतर योजना
मार्ग के प्रमुख शहरों को जोड़ने से क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा
व्यापार, रोजगार एवं सामाजिक आवागमन में सुविधा के साथ वृद्धि

खबर शेयर करें:

Published on:

13 Apr 2026 10:05 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / अहमदाबाद से पटना के बीच संचालित होगी अमृत भारत साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

इलेक्ट्रॉनिक कांटों से ठगी करने के सात आरोपियों को पकड़ा, छह फरार

crime news
अहमदाबाद

पदयात्रा में जा रहे श्रद्धालुओं के जत्थे को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला, 7 की मौत कई घायल

Road Accident
राष्ट्रीय

अहमदाबाद गुर्जरी बाजार में फुटपाथ पर खिलौने बेचने वाली आशा दंताणी अब चुनावी मैदान में

Ahmedabad AMC Election
अहमदाबाद

आणंद में सामूहिक विवाह समारोह में 11 युगल बने हमसफर

अहमदाबाद

स्थानीय निकाय चुनाव के प्रचार का भाजपा ने किया श्रीगणेश, सीएम ने अहमदाबाद से कराई शुरुआत

CM in Ahmedabad
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.