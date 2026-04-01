अहमदाबाद से पटना के बीच संचालित होगी अमृत भारत साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन

अहमदाबाद. अहमदाबाद-पटना के बीच चल रही विशेष ट्रेन को नियमित कर अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया गया है। भारतीय रेल द्वारा यात्रियों को बेहतर, किफायती एवं सुविधाजनक रेल सेवा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए यह निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन अहमदाबाद से चलने वाली पहली अमृत भारत एक्सप्रेस होगी, जो गुजरात और बिहार के बीच रेल संपर्क को और अधिक सुदृढ़ बनाएगी। इस ट्रेन का नियमितीकरण यात्रियों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

जानकारी के अनुसार, अहमदाबाद-पटना अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन नं. 21905 प्रत्येक बुधवार को शाम 6:30 बजे अहमदाबाद से प्रस्थान कर शुक्रवार को मध्यरात्रि बाद 12:30 बजे पटना पहुंचेगी। इसी प्रकार, पटना-अहमदाबाद अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन (नं. 21906) प्रत्येक शुक्रवार रात 10:30 बजे पटना से प्रस्थान कर रविवार सुबह 5:25 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी। यह ट्रेन साप्ताहिक आधार पर संचा़लित होगी।