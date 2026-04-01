अहमदाबाद में 41 डिग्री के बीच गर्म हवाओं ने झुलसाया, राजकोट में पार 42 पार

Ahmedabad: शहर में सोमवार को गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। शहर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.6 डिग्री अधिक है। वहीं राजकोट शहर राज्य में सबसे गर्म रहा जहां पारा 42.4 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले सात दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। अहमदाबाद मनपा ने हीटवेव की आशंका जताते हुए हीट एक्शन प्लान भी तैयार किया है।मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार से 20 अप्रेल तक गुजरात, सौराष्ट्र-कच्छ और अहमदाबाद में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री के बीच रहेगा। कच्छ जिले में हीटवेव की स्थिति बनी रह सकती है, जबकि तटीय गुजरात और सौराष्ट्र-कच्छ के इलाकों में गर्म और उमस भरी हवा से परेशानी बढ़ सकती है।