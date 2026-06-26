राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में अब डिफॉल्ट 24 डिग्री पर चलाने होंगे एयर कंडीशनर

गांधीनगर. लोबल वार्मिंग तथा दिन-प्रतिदिन बढ़ते तापमान के कारण बिजली की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। इस स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य के सभी सरकारी-अर्ध सरकारी कार्यालयों, बोर्ड-निगमों तथा सार्वजनिक भवनों में ऊर्जा दक्षता एवं ऊर्जा बचत के लिए एक व्यापक अभियान प्रारंभ किया गया है।

ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल तथा सड़क एवं भवन विभाग के अनुसार, राज्य के सरकारी कार्यालय तथा प्रशासनिक भवन में बड़े पैमाने पर ऊर्जा की बचत की जा सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत बिजली बचत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कार्यालयों को राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा।

सभी सरकारी कार्यालयों में एयर कंडीशनर (एसी) का डिफॉल्ट तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रखना अनिवार्य होगा। कार्यालयों के कॉरिडोर, मीटिंग रूम, पार्किंग क्षेत्र तथा शौचालयों में स्वतः संचालित ऑक्यूपेंसी सेंसर एवं टाइमर आधारित ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम (सेंसर आधारित लाइट) स्थापित किए जाएंगे। शाम 6 बजे से सुबह 9 बजे तक वॉटर कूलर बंद रखने के निर्देश दिए हैं।