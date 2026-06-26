भिक्षुक मुक्त शहर बनाने की कवायद, भिक्षुकों को मिलेगा आश्रय, प्रशिक्षण और रोजगार

मनपा के अनुसार इस पहल का उद्देश्य केवल शहर को भिक्षावृत्ति से मुक्त करना ही नहीं, बल्कि बच्चों को भीख मांगने की प्रवृत्ति से बाहर निकालना, परिवार से बिछड़ चुके लोगों का पुनर्मिलन कराना, बुजुर्ग एवं असहाय लोगों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करना तथा काम करने में सक्षम लोगों को कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना भी है। अधिकारियों का मानना है कि बहु-विभागीय समन्वय से शहर को अधिक स्वच्छ, व्यवस्थित और सामाजिक रूप से संवेदनशील बनाने में मदद मिलेगी।