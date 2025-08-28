Patrika LogoSwitch to English

अहमदाबाद

पाटण से कांग्रेस विधायक डॉ. पटेल ने गड्ढे भरकर मनाया जन्मदिन

नगरपालिका का कर न भरने का आंदोलन शुरू करने की दी चेतावनी पाटण. शहर से कांग्रेस के विधायक डॉ. किरीट पटेल ने गुरुवार को गड्ढे भरकर अनोखे अंदाज़ में अपना जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर उन्होंने नगरपालिका का कर न भरने की चेतावनी भी दी।जानकारी के अनुसार, पाटण शहर से कांग्रेस के विधायक डॉ. किरीट [&hellip;]

अहमदाबाद

Rajesh Bhatnagar

Aug 28, 2025

नगरपालिका का कर न भरने का आंदोलन शुरू करने की दी चेतावनी

पाटण. शहर से कांग्रेस के विधायक डॉ. किरीट पटेल ने गुरुवार को गड्ढे भरकर अनोखे अंदाज़ में अपना जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर उन्होंने नगरपालिका का कर न भरने की चेतावनी भी दी।
जानकारी के अनुसार, पाटण शहर से कांग्रेस के विधायक डॉ. किरीट पटेल ने गुरुवार को अपना जन्मदिन अनोखे अंदाज़ में मनाया। शहर की बदहाल सड़कों और गड्ढों की ओर नगरपालिका प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए उन्होंने खुद हाथ में फावड़ा लेकर गड्ढे भरने का काम किया।
कांग्रेस पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों के साथ विधायक डॉ. पटेल ने रेलवे अंडरब्रिज से लेकर निर्मल नगर, बगवाड़ा दरवाजा और सुभाष चौक तक के क्षेत्र में दो ट्रैक्टर वेटमिक्स सामग्री डालकर गड्ढे भरे।
इस मौके पर विधायक ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि लंबे समय से शहर की मुख्य सड़कों पर गड्ढों से लोग परेशान हैं, इसके बावजूद भाजपा शासित नगरपालिका समय पर समाधान नहीं कर रही। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि नगरपालिका जल्द सुधारात्मक कदम नहीं उठाएगी तो नागरिकों और संस्थाओं को साथ लेकर नगरपालिका का कर न भरने का आंदोलन शुरू किया जाएगा।

सेवा कार्य भी किए

विधायक डॉ. पटेल ने जन्मदिन पर अन्य सेवाकार्य भी किए। उन्होंने पाटण सिविल अस्पताल में मरीजों को फल वितरण, विश्वविद्यालय परिसर में पौधरोपण, आनावाड़ा स्थित हरिओम गौशाला में गौमाता को चारा, शहर के मूक-बधिर छात्रों को मिठाई वितरण आदि कार्य भी किए।

Published on:

28 Aug 2025 10:26 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / पाटण से कांग्रेस विधायक डॉ. पटेल ने गड्ढे भरकर मनाया जन्मदिन

