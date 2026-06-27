Ahmedabad: क्राइम ब्रांच ने 10 लाख कीमत का गांजा किया जब्त, एक आरोपी को पकड़ा

अहमदाबाद. कूरियर के जरिए मेफेड्रोन (एमडी) ड्रग्स की तस्करी करने के मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ने 329 ग्राम एमडी ड्रग्स और बरामद की जिसकी कीमत 33 लाख रुपए है। इससे पहले क्राइम ब्रांच की टीम ने आसुराम उर्फ अशोक कुमार भादू (32) को गिरफ्तार कर उसके पास से 37 लाख की एमडी ड्रग्स जब्त की थी। आरोपी मूलरूप से राजस्थान के बालोतरा जिले की गुडामालानी तहसील के बारूडी गांव का रहने वाला है। आरोपी की पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ओढव यमुनापार्क सोसाइटी के मकान में किराए पर रहता है। उसकी निशानदेही पर उसके मकान में दबिश देकर वहां से 329 ग्राम मेफेड्रोन और जब्त की गई है। आरोपी के पास से अब तक कुल 70 लाख की एमडी ड्रग्स जब्त की जा चुकी है।