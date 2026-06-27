27 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

सोमनाथ में राजस्थान के 10 बच्चों को फूड पाइजनिंग

प्रभास पाटण. देश के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने आए राजस्थान के 10 बच्चों को नाश्ते के बाद फूड पाइजनिंग हो गई। उल्टी, पेट दर्द की शिकायत पर इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीन बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।
2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Jun 27, 2026

10 Children from Rajasthan Suffer Food Poisoning in Somnath

प्रभास पाटण अस्पताल में भर्ती बच्चे।

उल्टी, पेट दर्द की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती, तीन को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी

प्रभास पाटण. देश के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने आए राजस्थान के 10 बच्चों को नाश्ते के बाद फूड पाइजनिंग हो गई। उल्टी, पेट दर्द की शिकायत पर इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीन बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। जानकारी के अनुसार राजस्थान से परिजनों के साथ सोमनाथ मंदिर में कुछ बच्चे दर्शन के लिए आए। दर्शन करने के बाद बच्चों ने नाश्ता करने की इच्छा जताई। उन्हें मंदिर के पास स्वदेशी हाट बाजार शॉपिंग सेंटर में ले जाया गया।
बच्चों ने एक रेस्टोरेंट से खरीदकर पावभाजी और आलू के पराठे खाए। इसके बाद 10 बच्चों को उल्टी, पेट दर्द होने के साथ ही फूड पाइजनिंग हुई। इन बच्चों को तुरंत प्रभास पाटण अस्पताल में भर्ती किया गया।
इनमें कृष्णा अग्रावत, जेलसी जैन, केशव जैन, कीर्ति मंगल, मोनिका मंगल, सौरभ जैन, मिस्टी अग्रावत गार्गी जैन आदि शामिल हैं। इनके साथ राजस्थान के जयपुर के रामावतार जैन, अवधेश जैन सहित परिजन अस्पताल में रहे। तीन बच्चों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

जामनगर में राजस्थान के बुजुर्ग साधु की साइकिल से नकदी, बैग चोरी

जामनगर. तहसील में पैदल यात्रा पर निकले राजस्थान के बालोतरा ज़िले के असाड़ा गांव निवासी बुजुर्ग साधु सकाराम चौहान (76) की साइकिल से नकदी, बैग चोरी हो गया। यह घटना जामनगर-खंभालिया हाईवे पर बेड नदी के पास हुई।
जानकारी के अनुसार, बुजुर्ग राजस्थान से तीन पहियों वाली साइकिल पर द्वारकाधीश के दर्शन की मन्नत पूरी करने आए। गुरुवार को वे जामनगर में बेड टोलनाका के पास एक होटल में रुके थे। अगले दिन शुक्रवार को उन्होंने अपनी यात्रा फिर से शुरू की और जामनगर-खंभालिया हाईवे पर बेड नदी के पास बापा सीताराम की मधुली पहुंचे।
वहां, साइकिल और सामान सड़क के किनारे रखकर वे सामने वाले मंदिर में पूजा करने गए। पूजा के दौरान, एक अनजान व्यक्ति उनके पास आया और उनसे बात करने लगा, उन्हें 50 रुपए तोहफ़े में देने की पेशकश की। बाद में, वह व्यक्ति साइकिल के पास गया, वहां दो और लोग भी मौजूद थे। पूजा पूरी कर बुजुर्ग लौटे तो तीनों लोग बाइक से चले गए। साइकिल के पास पहुंचकर देखने पर कपड़े, शॉल और आधार कार्ड समेत दस्तावेज से भरा बैग, साइकिल के पीछे लगे कागज़ के डिब्बे में रखे करीब 50-60 हजार रुपए गायब थे। यह रुपए उन्हें तोहफ़े में मिली थी।
बुजुर्ग ने कहा कि तीनों आरोपी अनजान थे, जिनमें से दो की हाइट कम थी और एक लंबा था। उन्होंने यह भी कहा कि वह उस आदमी को पहचान सकते हैं जिसने उनसे बात की थी। सिक्का पुलिस ने तीन अनजान लोगों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया। आरोपियों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Published on:

27 Jun 2026 09:31 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / सोमनाथ में राजस्थान के 10 बच्चों को फूड पाइजनिंग

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

अब बॉस के नाम से जिप फाइल भेजकर ठग रहे शातिर

Cyber crime branch
अहमदाबाद

Ahmedabad: क्राइम ब्रांच ने 10 लाख कीमत का गांजा किया जब्त, एक आरोपी को पकड़ा

NDPS case accused
अहमदाबाद

वडोदरा में दिल्ली के व्यापारी पर फायरिंग, दो आरोपियों पर मामला दर्ज

Delhi Businessman Shot in Vadodara; Case Registered Against Two Accused
अहमदाबाद

Ahmedabad: कृष्णनगर में दिन-दहाड़े 50 लाख लूटे, दो बाइक पर आए थे चार लुटेरे

Krishananagar me loot
अहमदाबाद

निर्माण कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश

Instructions to complete construction work in a time-bound and quality-oriented manner
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.