सोमनाथ में राजस्थान के 10 बच्चों को फूड पाइजनिंग

जामनगर. तहसील में पैदल यात्रा पर निकले राजस्थान के बालोतरा ज़िले के असाड़ा गांव निवासी बुजुर्ग साधु सकाराम चौहान (76) की साइकिल से नकदी, बैग चोरी हो गया। यह घटना जामनगर-खंभालिया हाईवे पर बेड नदी के पास हुई।

जानकारी के अनुसार, बुजुर्ग राजस्थान से तीन पहियों वाली साइकिल पर द्वारकाधीश के दर्शन की मन्नत पूरी करने आए। गुरुवार को वे जामनगर में बेड टोलनाका के पास एक होटल में रुके थे। अगले दिन शुक्रवार को उन्होंने अपनी यात्रा फिर से शुरू की और जामनगर-खंभालिया हाईवे पर बेड नदी के पास बापा सीताराम की मधुली पहुंचे।

वहां, साइकिल और सामान सड़क के किनारे रखकर वे सामने वाले मंदिर में पूजा करने गए। पूजा के दौरान, एक अनजान व्यक्ति उनके पास आया और उनसे बात करने लगा, उन्हें 50 रुपए तोहफ़े में देने की पेशकश की। बाद में, वह व्यक्ति साइकिल के पास गया, वहां दो और लोग भी मौजूद थे। पूजा पूरी कर बुजुर्ग लौटे तो तीनों लोग बाइक से चले गए। साइकिल के पास पहुंचकर देखने पर कपड़े, शॉल और आधार कार्ड समेत दस्तावेज से भरा बैग, साइकिल के पीछे लगे कागज़ के डिब्बे में रखे करीब 50-60 हजार रुपए गायब थे। यह रुपए उन्हें तोहफ़े में मिली थी।

बुजुर्ग ने कहा कि तीनों आरोपी अनजान थे, जिनमें से दो की हाइट कम थी और एक लंबा था। उन्होंने यह भी कहा कि वह उस आदमी को पहचान सकते हैं जिसने उनसे बात की थी। सिक्का पुलिस ने तीन अनजान लोगों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया। आरोपियों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों का इस्तेमाल किया जा रहा है।