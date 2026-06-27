अब बॉस के नाम से जिप फाइल भेजकर ठग रहे शातिर

अहमदाबाद शहर साइबर क्राइम ब्रांच की उपायुक्त (डीसीपी) डॉ.लवीना सिन्हा ने शनिवार को संवाददाताओं को बताया कि यह नए प्रकार की मोडस ऑपरेंडी है, जिसे इन दिनों साइबर ठग गिरोह की ओर से देशभर में अपनाया जा रहा है। इस प्रकार की एमओ के जरिए ठगी करने का एक मामला अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच में भी दर्ज हुआ है। टीमें उसकी जांच में जुटी हैं।डॉ. लवीना ने बताया कि इसे बॉस स्कैम या फिर सीइओ इम्पर्सनेशन फ्रॉड कहा जा रहा है। इसलिए यह नाम दिया है क्योंकि साइबर आरोपी कंपनी के सीईओ, निदेशक या उच्च अधिकारी बनकर कर्मचारी को वॉट्सएप पर मैसेज और ई-मेल भी भेजते हैं। इसके अलावा आरबीआइ का सरकारी अधिकारी बनकर भी कुछ ई-मेल और मैसेज भेजे जाने का पता चला है। इस मैसेज के साथ में वे एक जिप फाइल भी भेजते हैं।