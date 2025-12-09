.सुभाष ब्रिज के सुपर स्ट्रक्चर को हुआ नुकसान, अब 25 तक रहेगा बंद

Ahmedabad: शहर में ट्रैफिक के लिहाज से सबसे अधिक व्यस्त रहने वाले ब्रिज में शामिल सुभाष ब्रिज अब आगामी 25 दिसंबर तक बंद रहेगा। ब्रिज में सामने आई दरार के चलते इस ब्रिज को गत 4 दिसंबर को पांच दिनों के लिए सभी प्रकार की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था। इन पांच दिनों में विशेषज्ञों की ओर से की गई प्राथमिक जांच में सामने आया है कि सुभाष ब्रिज के सुपर स्ट्रक्चर में नुकसान हुआ है। ऐसे में इसकी गहन जांच की जरूरत है। इसके लिए इस ब्रिज को अब 25 दिसंबर तक बंद रखा जाएगा। ब्रिज का विस्तृत निरीक्षण और मरम्मत कार्य के बाद ही इसे दोबारा खोला जाएगा। अहमदाबाद महानगर पालिका ने मंगलवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की।अहमदाबाद महानगरपालिका के ब्रिज प्रोजेक्ट विभाग के अनुसार सुभाष ब्रिज के सुपर स्ट्रक्चर में दरारें और नुकसान की पुष्टि हुई है। जिससे इंजीनियरिंग टीम ने ब्रिज का डिटेल में इंस्पेक्शन करने का निर्णय किया है। नुकसान के आधार पर देखा जाए तो फिलहाल यह ब्रिज यातायात के लिए सुरक्षित नहीं है। मनपा के अनुसार अभी ब्रिज की और टेस्टिंग करने की जरूरत है। ऐसे विशेषज्ञों की अनुभवी टीम जैसे एसवीएनआईटी-सूरत से ब्रिज की जांच करवाई जाएगी। साथ ही ब्रिज के फाउंडेशन की जांच का काम जारी है। पुल की मजबूती और संरचना की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के बाद ही मरम्मत कार्य शुरू होगा। इस बीच वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है।