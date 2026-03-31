Patrika Expose-आठ साल से फरार सिपाही को पदोन्नत किया, पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल

जिला पुलिस की एमओबी शाखा में तैनात गेगल थाना क्षेत्र के गगवाना निवासी सिपाही सेठुराम पर 2017-18 से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप हैं। उसने ग्रामीणों, परिचितों और पुलिसकर्मियों तक को निवेश में बड़ा मुनाफा व ब्याज का झांसा देकर करोड़ों रुपये जुटाए थे। जब लोगों को निवेश के नाम पर खुद के ठगे जाने का अहसास हुआ तो गेगल थाने में सेठुराम यादव के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। जिसके बाद सेठुराम फरार हो गया। हालांकि परिजन व पुलिस की नजर में वह 8 साल बाद भी ‘लापता’ है, लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड में वह धोखाधड़ी का आरोपी व 8 साल से फरार है।