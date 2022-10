कोर्ट का न्याय: अलीगढ़ में अपहरण के बाद बच्चे की हत्या करने के 2 दोषियों को उम्रकैद, तीसरे के खिलाफ वारंट

ढाई साल के बच्चे की अपहरण के बाद हत्या करने के मामले में दो आरोपियों को अलीगढ़ की अदालत ने दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 27-27 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जबकि, तीसरे आरोपी के खिलाफ वारंट जारी किया है।

अलीगढ़ की कोतवाली खैर क्षेत्र के गांव उसरम में 9 फरवरी 2018 को घर की दहलीज पर खेल रहा बच्चा अचानक गायब हुआ था। 18 फरवरी को उसका शव तालाब में मिला था। जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच के आधार पर पांच आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था। पुलिस की ओर से अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। जिसके बाद ढाई साल के बच्चे की अपहरण के बाद हत्या करने के मामले में दो आरोपियों को अलीगढ़ जिला सत्र न्यायालय एडीजे-प्रथम मनोज कुमार अग्रवाल की बेंच ने दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 27-27 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जबकि, तीसरे आरोपी को भी दोषी करार दिया है लेकिन, वह कोर्ट में हाजिर नहीं था। जिसके चलते उसकी सजा पर फैसला नहीं सुनाया गया। कोर्ट ने दोषी को 17 अक्टूबर को पेश होने का आदेश देते हुए उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। जबकि इसी मुकदमे के दो अन्य आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया है।

Life imprisonment for 2 convicted for murder child after kidnapping in Aligarh