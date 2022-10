जब अलीगढ़ में कांग्रेस विधायक के जीतने से आसान हुई थी मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री बनने की राह...

सन् 1989 के विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार विजेंद्र सिंह ने चौधरी राजेंद्र सिंह को इगलास विधानसभा सीट पर मात्र 64 वोट से हराया था। इस हार के बाद ही मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री बनने की राह आसान हो गई थी।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) का सोमवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल (Medanta Hospital, Gurugram) में निधन हो गया। आज दोपहर तीन बजे सैफई मेला ग्राउंड (Saifai Mela Ground) में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस दौरान नेताजी के कई समर्थकों की भीड़ उनके अंतिम दर्शन को उमड़ रही है। बता दें कि नेताजी का राजनीतिक सफर काफी चर्चा में रहा है। जब वह पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उसके पीछे अलीगढ़ के पूर्व सांसद और तीन बार विधायक रहे चौधरी विजेंद्र सिंह (Chaudhary Vijendra Singh) का बड़ा हाथ माना जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि चौधरी विजेंद्र सिंह के जीतने पर ही मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री (Chief Minister) बनने की राह आसान हुई थी।

Congress MLA victory in Aligarh makes it easy for Mulayam Singh to become chief minister