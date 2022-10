UPSSSC PET 2022: आयोग ने बदले एग्जाम सेंटर, उम्मीदवार ऐसे डाउनलोड करें नए एडमिट कार्ड

UPSSSC ने 15 और 16 अक्टूबर को आयोजित होने जा रही यूपी पीईटी 2022 परीक्षा के एग्जाम सेंटर में बदलाव किया है। जिससे संबंधित विस्तृत नोटिस UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जारी कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने यूपी पीईटी परीक्षा (UP PET 2022) में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ा अपडेट दिया है। आयोग ने 15 और 16 अक्टूबर को आयोजित होने जा रही यूपी पीईटी 2022 परीक्षा के एग्जाम सेंटर में बदलाव किया है। जिससे संबंधित विस्तृत नोटिस UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों के परीक्षा केंद्र में बदलाव हुआ है, वह आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस को चेक कर सकते हैं। साथ ही नया एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि अब उम्मीदवारों को पुराने एडमिट कार्ड से परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं दी जाएगी।

UPSSSC PET 2022 exam center has been changed candidate download new admit card