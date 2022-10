ग्रेटर नोएडा में नाइट सफारी का लुफ्त उठा सकेंगे टूरिस्ट, प्रस्ताव हो रहा तैयार

लखनऊ की तर्ज पर ग्रेटर नोएडा में नाइट सफारी बनाई जाएगी। प्रस्ताव को तैयार किया जा रहा है। साथ ही हस्तिनापुर में जलीय और जंगल सफारी बनाने की तैयारी है। जल्द दोनों प्रस्तावों को वन मुख्यालय भेजा जाएगा।

लखनऊ की तर्ज पर ग्रेटर नोएडा में नाइट सफारी बनाने की कवायद शुरू हो गई है। जिससे पर्यटकों को जल और जंगल की हरियाली का लुफ्त उठाने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही हस्तिनापुर में जलीय और जंगल सफारी बनाने की तैयारी है। दोनों प्रस्तावों को तैयार किया जा रहा है। जल्द ही उन्हें वन मुख्यालय को भेजा जाएगा। दरअसल, वन निगम और पर्यटन विभाग की मदद से वन विभाग हस्तिनापुर सेंचुरी के लिए नया कदम उठाने की दिशा में बढ़ रह है। ये मुजफ्फरनगर-बिजनौर की सीमा पर स्थित हैदरपुर वेटलैंड और हस्तिनापुर ईको टूरिज्म का नया केंद्र बनेगा।

Tourists will be able to enjoy Night Safari in Greater Noida