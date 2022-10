दीपावली में रंग-बिरंगी लाइटों से जगमगाएगा ग्रेटर नोएडा शहर, खूबसूरती होगी देखने लायक

सीईओ ऋतु महेश्वरी (CEO Ritu Maheshwari) ने शुक्रवार की शाम प्राधिकरण के सभी विभागों के साथ बैठक की। जिसमें उन्होंने आदेश दिया कि दीपावली के अवसर पर पूरे शहर को रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया जाए।

दीपावली (Diwali) के मौके पर ग्रेटर नोएडा को खूबसूरत बनाने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी बावत शुक्रवार देर शाम विकास प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु महेश्वरी (CEO Ritu Maheshwari) ने अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। प्राधिकरण के बोर्ड रूम में देर शाम को की गई बैठक में ऋतु महेश्वरी ने कहा कि दीपावली के अवसर पर पूरे शहर को रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया जाए। इसके लिए शहर की सड़कों, सार्वजनिक स्थलों और सरकारी कार्यालयों को शानदार ढंग से सजाया जाए। तरह-तरह की रंग-बिरंगी लाइटों को लगाया जाए। जिससे बाहर से आने वालों को शहर में आते ही यहां की खूबसूरती का एहसास हो सके।

Greater Noida will be lit with colorful lights on Diwali beauty will be worth seeing