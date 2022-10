Ayodhya: भव्य होगा योगी 2.0 का पहला दीपोत्सव, 14 लाख दीपकों से जगमगाएगी राम की नगरी

अयोध्या नगरी में दीपावली के अवसर योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला दीपोत्सव मनाने जा रही है। इसके लिए 14 लाख दीप राम की पैड़ी पर जलाने का लक्ष्य रखा गया है।

श्रीराम की नगरी अयोध्या में दीपावली के मौके पर हर साल होने वाले दीपोत्सव को इस बार और भी ज्यादा भव्य तरीके से मनाने की तैयारी चल रही है। जिसके लिए जोर-शोर से तैयारियां की जा रही हैं। खास बात ये भी है कि इस बार योगी 2.0 यानी योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला दीपोत्सव है। जिसके लिए 14 लाख दीप राम की पैड़ी पर जलाने का लक्ष्य रखा गया है। तैयारी में कोई कमी न रहे इसलिए 16 लाख दी मगांए गए हैं। जोकि पिछले साल की तुलना में दोगुने होंगे। सबसे ज्यादा दीपक अयोध्या के कुम्हार परिवारों को बनाने के लिए ऑर्डर दिया गए हैं। ऐसे में कुम्हारों और उनके परिवारों की दीवाली भी शानदार होगी। साथ ही उन्हें बोनस दिया जाएगा।

First Deepotsav of Yogi 2.0 government will be grand in Ayodhya