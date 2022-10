आगरा वासियों ने खुद ही बदले मोहल्लों और गलियों के नाम, लगाए अजीबोगरीब पोस्टर देखें

अवधपुरी-दौरेठा इलाके (Awadhpuri-Dauretha Area) में रहने वाले लोगों ने विकास कार्य न होने से कॉलोनियों, मोहल्ले और गलियों के नाम बदलकर अजीबोगरीब नाम के बोर्ड लगा दिए हैं।

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक अनोखा मामला देखने को मिला है। यहां के अवधपुरी-दौरेठा इलाके (Awadhpuri-Dauretha Area) में रहने वाले स्थानीय लोगों ने खुद ही अपनी कॉलोनियों, गली और मोहल्लों के नाम खुद ही बदलकर अजीबोगरीब नाम के बोर्ड लगा दिए हैं। इन बोर्डों को देखने के बाद आप खुद ही अंदाजा लगा सकेंगे कि आखिर ये लोग किस समस्या से जूझ रहे हैं। दरअसल, यहां के वासियों का कहना है कि वह काफी समय से कॉलोनियों में विकास कार्य न होने के चलते परेशान हैं। सालों से सिर्फ इन्हें झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। समस्या का समाधान नहीं होने पर उन्होंने आड़े-टेढ़े नाम के बोर्ड लगा दिए हैं।

People changed the names of neighborhoods and streets in Agra put up strange posters