High Court ने चुनाव आयोग से पूछा- आप पर क्यों न चले आपराधिक अभियोग, Coronavirus पर सरकार के प्लान को भी किया फेल

High Court on UP Panchayat Elections and Coronavirus: हाईकोर्ट ने सरकार के प्लान को खारिज करते हुए नये सिरे से प्लान तैयार करने का आदेश दिया है और कहा है कि अभी तक के प्लान के भरोसे हम सुरसा के मुंह की तरह फैले पेन्डेमिक का सामना करने मे सक्षम नहीं हैं।