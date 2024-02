फरवरी महीने में कौन सी तारीख है खास? क्या रहेगा विशेष, पढ़ें पूरी खबर

आज से फरवरी का महीना शुरू हो गया है। फरवरी की शुरुआत रवियोग से होगी। इसके बाद षटतिला एकादशी व्रत, प्रदोष व्रत, देवपितृकार्य, मौनी अमावस्या, गुप्त नवरात्र, बसंत पंचमी, देवनारायण एवं विश्वकर्मा जयंती सहित वैवाहिक एवं शुभ कार्यों की धूम रहेगी। कई महापुरुषों की जयंती और अनेक व्रत एवं त्योहार इस माह रहेंगे।

Auspicious time, festivals and days in the month of February