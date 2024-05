CG fraud: धर्म छिपाकर युवक ने शिक्षिका से शादी और नौकरी लगवाने के नाम पर की 5.98 लाख की ठगी, भाभी को भी ठगा

उसने अपना पता ग्राम तेलाईधार सीतापुर बताया था और झिंगो स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत होने की बात बताई थी। उसने आशा बेला से शादी करने की प्रस्ताव रखा था और मोबाइल से अक्सर बातचीत करता था।

भरोसे में आकर उसने 2 लाख रुपए अजय को दिए। कुछ दिन बाद अजय उससे बोला कि मेरी स्थिति अभी खराब है इसलिए पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तुम ही व्यवस्था कर 3 लाख रुपए और दे दो। इसके बाद आशा ने पुन: 3 लाख रुपए की व्यवस्था कर उसे दिया।

नौकरी लग गई है, लेकिन 90 हजार और देने पड़ेंगे

कुछ दिन बाद अजय आशा को फोन कर बोला कि नौकरी लग गई है 90 हजार रुपए और देना पड़ेगा। इसके बाद फिर उसने 90 हजार रुपए और दे दिए। इसके बाद वह पुन: फोन कर बताया कि नौकरी लग गई है, ज्वाइनिंग लेटर पर साइन कराना है, इसके लिए 8 हजार रुपए मांग रहे हैं। (Fraud in the name of job)