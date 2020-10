Afghanistan: घोर प्रांत में सड़क किनारे जबरदस्त बम विस्फोट में 6 लोगों की मौत, तीन घायल

काबुल। अफगानिस्तान ( Afghanistan ) में शांति बहाली को लेकर लगातार अफगान सरकार और तालिबान के बीच वार्ता का दौर जारी है। लेकिन इसके बावजूद भी हमलों का सिलसिला नहीं थम रहा है। शुक्रवार को अफगानिस्तान के घोर प्रांत में सड़क किनारे एक शक्तिशाली बम विस्फोट ( Bomb Blast In Ghor Province ) हुआ। इस विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए।

टोलो न्यूज के मुताबिक, इस बात की जानकारी आंतरिक मामलों के मंत्रालय के प्रवक्ता तारिक एरियन ने दी। फिलहाल, इस धमाके को लेकर अभी तक कोई ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। दूसरी ओर इस धमाके को लेकर किसी भी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस जांच में जुट गई है।

