इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान का सनसनीखेज खुलासा, अवैध रूप से PTI को मिल रहा है पैसा

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में मचे सियासी घमासान के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान ने इमरान पर गंभीर आरोप लगाया है।

रेहम ने कहा है कि इमरान को अवैध तरीके से धन मिल रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, रेहम ने एक ट्वीट में कहा कि इमरान खान को ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी से फंड मिल रहा है लेकिन उन्होंने रकम कितनी है, इस बारे में कुछ नहीं कहा।

रेहम खान ने इमरान खान के मंत्री को लगाई लताड़, पागलपन की इंतेहा बताया

ट्वीट में रेहम खान ने कहा 'पीटीआई (पाकिस्तान तरीके इंसाफ पार्टी) के चेयरमैन इमरान खान के दस्तखत के साथ अमरीका में दो कंपनियां पंजीकृत हैं और इनका लक्ष्य अमरीका से अवैध फंडिंग हासिल करना है। एक कंपनी ऑस्ट्रेलिया में पंजीकृत है जिसका नाम 'इनसाफ ऑस्ट्रेलिया इंक' है।’

Illegal Funding From UK



At least two UK based accounts functional in the name of PTI identified at the Lloyds Bank used to transmit millions of UK Pounds not disclosed with ECP



