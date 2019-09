रेहम खान ने इमरान खान के मंत्री को लगाई लताड़, पागलपन की इंतेहा बताया

इस्लामाबाद। पाक पीएम की पूर्व पत्नी ने इमरान खान के मंत्री पर तंज कसते हुए उसे मूर्ख बताया है। पूर्व पत्नी रेहम खान ने कहा कि एक मंत्री द्वारा दिया गया बयान बेहद खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा चंद्रयान मिशन को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। गौरतलब है कि लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान संपर्क टूट जाने के बाद इसरो के मिशन में बाधा आई है।

चंद्रयान-2 पर टिकी थी दुनिया की नजरें, लैंडर का संपर्क टूटने पर वर्ल्ड मीडिया ने दी ऐसी प्रतिक्रिया

I had restrained myself from commenting on the crassness of the Pakistani official response to the failed landing on the Moon by India. But this comment by a Federal minister is height of madness.