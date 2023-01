Saturn Transit in Aquarius : आज शनि कुंभ राशि में करेंगे गोचर, इन राशियों की रातों-रात बदल जाएगी किस्मत, होंगे मालामाल

शनि देव इन्हें शुभ फल देने वाले हैं। ये लोग बिजनेस, नौकरी और सेहत के साथ ही रिश्ते-नातों के लिए भी यह समय बेहतर साबित होगा। शनि के गोचर से मेष से लेकर मीन राशि तक के लोगों की लाइफ प्रभावित होगी। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य अमर डब्बावाला पत्रिका.कॉम में आपको बता रहे हैं किस राशि के लोगों को मिलने वाली है खुशियां ही खुशियां और किन्हें रखना होगा धैर्य...?

न्याय के देवता शनि देव आज 17 जनवरी को रात 08 बजकर 02 मिनट पर अपनी राशि कुंभ में गोचर (Saturn transit 2023 in Aquarius after 30 years impact on all zodiac) करेंगे। शनि का यह गोचर 30 साल बाद हो रहा है। शनि के इस गोचर से कई राशि के लोगों के जीवन में बेहद सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। शनि देव इन्हें शुभ फल देने वाले हैं। ये लोग बिजनेस, नौकरी और सेहत के साथ ही रिश्ते-नातों के लिए भी यह समय बेहतर साबित होगा। (Saturn transit 2023 in Aquarius after 30 years impact on all zodiac) शनि के गोचर से मेष से लेकर मीन राशि तक के लोगों की लाइफ प्रभावित होगी। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य अमर डब्बावाला पत्रिका.कॉम में आपको बता रहे हैं किस राशि के लोगों को मिलने वाली है खुशियां ही खुशियां और किन्हें रखना होगा धैर्य...?