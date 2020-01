3 लाख बजट में खरीद सकते हैं ये कारें, देती हैं 30kmpl से ज्यादा का माइलेज

ये कारें जगह भी कम घेरती हैं और आसानी से पार्क भी हो जाती हैं, तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं ये कारें और क्या है इन कारों की खासियत ( Cars under 3 lakhs )।

नई दिल्ली : आजकल भारत में सस्ती कारों ( low budget cars ) का ट्रेंड काफी चल रहा है। दरअसल इन कारों को खरीदना बेहद आसान होना होता है। साथ ही साथ ये कारें बेहतरीन माइलेज देती हैं जिससे आपके काफी पैसे बचते हैं और साथ ही इन कारों में अच्छा-खासा स्पेस भी मिलता है। ये कारें जगह भी कम घेरती हैं और आसानी से पार्क भी हो जाती हैं, तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं ये कारें और क्या है इन कारों की खासियत ( Cars under 3 lakhs )।

Maruti suzuki alto 800

मारुति की इस कार को दिल्ली एक्स शोरूम कीमत 2.67 लाख से 3.93 लाख रुपये में खरीदा जा सकता है। इस कार में 796 cc 3 सिलेंडर इंजन है, जो कि 47 बीएचपी की पावर और 69 न्यूटन मीटर का टार्क जनरेट करेगा। माइलेज की बात की जाए तो ये कार प्रति लीटर में 24.7 किमी का माइलेज दे सकती है और प्रति किलो सीएनजी में 33.44 किमी का माइलेज दे सकती है। ( low price car with good mileage )

Renault Kwid

इंजन और पावर की बात की जाए तो इस कार में 999 सीसी की इंजन है जो कि 67 बीएचपी की पावर और 91 न्यूटन मीटर का टार्क जनरेट करता है। और दूसरा 0.8 लीटर का इंजन दिया गया है। माइलेज के मामले में ये कार काफी ज्यादा किफायती है और 1 लीटर वेरिएंट प्रति लीटर में 23.01 किमी का माइलेज देता है और 0.8 लीटर वेरिएंट प्रति लीटर में 25.17 किमी का माइलेज देता है। कीमत की बात की जाए तो इस की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत लगभग 2.71 लाख रुपये है। ( best car under 3 lakhs in india )

Datsun redi GO

इंजन और पावर की बात की जाए तो इस कार में 799 सीसी का 3 सिलेंडर वाला इंजन दिया गया है जो कि 53.64 बीएचपी की पावर और 72 न्यूटन मीटर का टार्क जनरेट करता है। इस कार में 5 लोगों के बैठने के लिए सीटिंग सिस्टम दिया गया है। अगर माइलेज की बात की जाए तो ये कार प्रति लीटर में पेट्रोल में 22.7 किमी का माइलेज दे सकती है। 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स वाली ये कार 2 व्हील ड्राइव है। कीमत की बात की जाए तो इस की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत लगभग 2.67 लाख रुपये है। ( best car under 3 lakhs in india )